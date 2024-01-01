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AC/DC

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17 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

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10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

2 июн 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

30 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

27 май 2024 : 		 AC/DC отыграли третий концерт

22 май 2024 : 		 AC/DC отыграли второй концерт

21 май 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 май 2024 : 		 AC/DC открыли тур

17 май 2024 : 		 AC/DC переиздадут альбомы

15 май 2024 : 		 Альбом AC/DC послужил вдохновением для сборника детективных рассказов

6 май 2024 : 		 CHRIS SLADE об участии AXL'a ROSE'a в туре AC/DC: «Он профессионал»

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5 апр 2024 : 		 Новое видео AC/DC
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AC/DC отыграли финальное шоу в Европе



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AC/DC отыграли финальное шоу в Европе в рамках тура "Power Up" :

01. If You Want Blood (You've Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark
09. Stiff Upper Lip
10. Highway To Hell
11. Shoot To Thrill
12. Sin City
13. Rock 'N' Roll Train
14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
15. High Voltage
16. Riff Raff
17. You Shook Me All Night Long
18. Whole Lotta Rosie
19. Let There Be Rock

Encore:

20. T.N.T.
21. For Those About To Rock (We Salute You)




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