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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
[= ||| все новости группы



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AC/DC

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25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

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22 май 2024 : 		 AC/DC отыграли второй концерт

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Профессиональное видео с выступления AC/DC



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Профессиональное видео с выступления AC/DC, которое состоялось 21 июля в Old Airport Vajnory, Bratislava, Slovakia, доступно для просмотра ниже.




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