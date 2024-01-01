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Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах



Выпущенный синглом трек AC/DC “You Shook Me All Night Long” в 1980 году, на этой неделе впервые попал в чарты Billboard Global 200 на почетное 199 место.







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