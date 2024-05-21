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AC/DC

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Видео полного выступления AC/DC



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Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 17 мая в Gelsenkirchen, Germany, доступно для просмотра ниже:

01. Intro + If You Want Blood (You've Got It) 0:00 - 6:18
02. Back In Black 6:19 - 10:03
03. Demon Fire 10:04 - 13:40
04. Shot Down In Flames 13:41 - 16:57
05. Thunderstruck 16:58 - 22:10
06. Have A Drink On Me 22:11 - 26:44
07. Hells Bells 26:45 - 31:37
08. Shot In The Dark 31:38 - 34:42
09. Stiff Upper Lip 34:43 - 38:20
10. You Shook Me All Night Long 38:21 - 42:09
11. Rock 'N' Roll Train 42:10 - 46:19
12. Shoot To Thrill 46:20 - 51:43
13. Sin City 51:44 - 56:35
14. Givin The Dog A Bone 56:36 - 1:00:20
15. Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1:00:21 - 1:04:50
16. Dog Eat Dog 1:04:51 - 1:09:14
17. High Voltage 1:09:15 - 1:14:45
18. Hell Ain't A Bad Place To Be 1:14:46 - 1:18:56
19. Riff Raff 1:18:57 - 1:24:29
20. Highway To Hell 1:24:30 - 1:28:25
21. Whole Lotta Rosie 1:28:26 - 1:34:14
22. Let There Be Rock (with Angus guitar solo) 1:34:15 - 1:51:16
23. Encore: T.N.T. 1:51:17 - 1:55:03
24. Encore: For Those About To Rock (We Salute You) + Outro 1:55:04 - 2:02:42




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21 май 2024
А
Артур Коури
Куда Клифф свалил? Где Слэйд или Фил Рад? На фото только половина AC/DC. Ангус, Брайан и какие-то левые мужики)

просмотров: 230

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