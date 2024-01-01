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Новости
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 46
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
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*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*184 группы выступят на Hellfest 2025 13
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*Видео с выступления THE KOVENANT 11
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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 46
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 18
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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AC/DC

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18 дек 2024 : 		 AC/DC обновили видео

17 дек 2024 : 		 Леди Гага спела с вокалистом AC/DC

26 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

14 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

3 окт 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

19 сен 2024 : 		 Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах

2 сен 2024 : 		 AC/DC штурмуют Top10 Великобритании

30 авг 2024 : 		 AC/DC официально третьи по продажам

19 авг 2024 : 		 AC/DC отыграли финальное шоу в Европе

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

30 июл 2024 : 		 Бывший ударник AC/DC о том, почему не поехал в текущий тур

29 июл 2024 : 		 CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

24 июл 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

18 июл 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют AC/DC

10 июл 2024 : 		 26 платина AC/DC

7 июл 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

15 июн 2024 : 		 Часы от AC/DC

10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

2 июн 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

30 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

27 май 2024 : 		 AC/DC отыграли третий концерт
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AC/DC обновили видео



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AC/DC представили альтернативное HD-видео на песню "Nervous Shakedown", ставшую третьим синглом с альбома 1983 года Flick Of The Switch.

AC/DC Share Alternate HD Video For "Nervous Shakedown"




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