AC/DC штурмуют Top10 Великобритании



Одни из самых великих хитов в истории хард-рока принадлежат группе AC/DC. Австралийские рокеры десятилетиями выпускают песни, которые не устают слушать, а некоторые из их самых успешных композиций и по сей день входят в чарты некоторых стран мира.



На этой неделе в Великобритании AC/DC попали в десятку лучших в одном чарте. На этот раз они с легкостью заняли больше всего мест в высшем эшелоне Official Rock & Metal Singles, поскольку поклонники в Соединенном Королевстве по-прежнему любят композиции, которые сделали группу известной много лет назад.



Песня «Thunderstruck» стала самой значительной победой AC/DC в чарте Official Rock & Metal Singles в этом году. Эта композиция, ставшая самой успешной во многих отношениях, уверенно держится на 6-м месте.



Двумя позициями ниже расположилась песня «You Shook Me All Night Long». В прошлом выпуске чарта Official Rock & Metal Singles эта мелодия присутствовала в топ-10, а теперь снова поднимается вверх. В данный период она переместилась с 10 на 8 место.



AC/DC завершают трио победителей с песней «Back in Black», которая снова оказалась в верхней части списка Official Rock & Metal Singles. Песня поднялась с 11-го на 10-е место, вновь оказавшись в списке лучших.







