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AC/DC

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AC/DC штурмуют Top10 Великобритании



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Одни из самых великих хитов в истории хард-рока принадлежат группе AC/DC. Австралийские рокеры десятилетиями выпускают песни, которые не устают слушать, а некоторые из их самых успешных композиций и по сей день входят в чарты некоторых стран мира.

На этой неделе в Великобритании AC/DC попали в десятку лучших в одном чарте. На этот раз они с легкостью заняли больше всего мест в высшем эшелоне Official Rock & Metal Singles, поскольку поклонники в Соединенном Королевстве по-прежнему любят композиции, которые сделали группу известной много лет назад.

Песня «Thunderstruck» стала самой значительной победой AC/DC в чарте Official Rock & Metal Singles в этом году. Эта композиция, ставшая самой успешной во многих отношениях, уверенно держится на 6-м месте.

Двумя позициями ниже расположилась песня «You Shook Me All Night Long». В прошлом выпуске чарта Official Rock & Metal Singles эта мелодия присутствовала в топ-10, а теперь снова поднимается вверх. В данный период она переместилась с 10 на 8 место.

AC/DC завершают трио победителей с песней «Back in Black», которая снова оказалась в верхней части списка Official Rock & Metal Singles. Песня поднялась с 11-го на 10-е место, вновь оказавшись в списке лучших.

AC/DC Land Three Top 10 Hits On The Same UK Chart At The Same Time




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2 сен 2024
Klawd Air
Рад за дедов. Народная любовь продолжает жить.

С Back In Black, кстати, всегда считал дико недооценëнной "Let Me Put My Love Into You". Скорее всего она не особо в фаворе из-за тематики песни, потому что повествование ведëтся от лица не совсем здорового на голову человека.
Like!1
2 сен 2024
gravitgroove
Не ожидал, что Thunderstrack обойдет остальные, вот так приятный сюрприз! Никогда не надоедает.
Like!1
2 сен 2024
Klawd Air
gravitgroove, вот и остальным она тоже не надоедает, потому и обошла другие песни.😄

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