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*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
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AC/DC

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Концертное видео AC/DC 2003 года



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“If You Want Blood (You’ve Got It)”, архивное концертное видео AC/DC, снятое в рамках выступления на фестивале Molson Canadian Rocks For Toronto в 2003 году, доступно для просмотра ниже.




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