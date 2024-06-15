сегодня



Часы от AC/DC



Известный швейцарский часовщик класса люкс Franck Muller представил две лимитированные серии, посвященные 50-летию группы AC/DC. В честь непревзойденного успеха легендарной рок-группы эти лимитированные серии, состоящие из 50 экземпляров каждая, представлены в корпусах из полированной нержавеющей стали и матового титана с черным PVD-покрытием.



Серия Franck Muller Vanguard AC/DC 50th Anniversary стоит $9,000 за штуку.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 209

