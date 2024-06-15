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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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AC/DC

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7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

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12 фев 2024 : 		 AC/DC анонсировали тур

10 фев 2024 : 		 Новый басист AC/DC?

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Часы от AC/DC



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Известный швейцарский часовщик класса люкс Franck Muller представил две лимитированные серии, посвященные 50-летию группы AC/DC. В честь непревзойденного успеха легендарной рок-группы эти лимитированные серии, состоящие из 50 экземпляров каждая, представлены в корпусах из полированной нержавеющей стали и матового титана с черным PVD-покрытием.

Серия Franck Muller Vanguard AC/DC 50th Anniversary стоит $9,000 за штуку.




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15 июн 2024
olly71
корпус из обычной нержавейки и за 9 000 баксов ? Мне кажется те кто способен заработать столько то бы выбросить такие деньги на часы имеют мозги что бы не покупать это .

просмотров: 209

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