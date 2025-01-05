Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 15
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 14
*NEVERMORE вернется? 11
*MICHAEL SCHENKER: «Моя страсть — это музыка и самовыражение» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 19
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



5 янв 2025 : 		 Почему AC/DC так названы?

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного концерта AC/DC 1981 года

18 дек 2024 : 		 AC/DC обновили видео

17 дек 2024 : 		 Леди Гага спела с вокалистом AC/DC

26 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

14 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

3 окт 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

19 сен 2024 : 		 Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах

2 сен 2024 : 		 AC/DC штурмуют Top10 Великобритании

30 авг 2024 : 		 AC/DC официально третьи по продажам

19 авг 2024 : 		 AC/DC отыграли финальное шоу в Европе

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

30 июл 2024 : 		 Бывший ударник AC/DC о том, почему не поехал в текущий тур

29 июл 2024 : 		 CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

24 июл 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

18 июл 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют AC/DC

10 июл 2024 : 		 26 платина AC/DC

7 июл 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

15 июн 2024 : 		 Часы от AC/DC

10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

2 июн 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Почему AC/DC так названы?



zoom
Оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группу назвали именно так:

«Мы репетировали [в конце 1973 года], и один парень по имени Алан Киссак, который хотел стать нашим менеджером, сказал: "Ребята, ваше первое шоу состоится через несколько недель". И он сказал, что это будет канун Нового года, 31 декабря [1973 года], в знаменитом ночном клубе Chequers — ночном клубе номер один в Австралии. Подразумевалось, что это будет лучший концерт в Австралии. И нам нужно было придумать название, потому что событие намечалось всего через несколько недель. И мы решили: "Хорошо". Итак, мы были группой, но у нас не было названия. Мы начали придумывать всякое, но не могли прийти к единому мнению. У меня было несколько отличных имен, но они остальным не нравились. В общем мы не знали, что делать. Поэтому мы решили, что на следующей репетиции, а это был следующий вечер, мы все придумаем три названия, положим их в шляпу и выберем одно. И какое бы оно ни было, так мы себя и назовём. Потому что название нам нужно было быстро. Так мы и решили. На следующую репетицию я пришёл с тремя именами... В любом случае это не имело значения. Потому что когда мы собрались все вместе, [ритм-гитарист и основатель AC/DC] Малкольм Янг сказал нам: "Слушайте, моя невестка — жена старшего брата Джорджа — предложила название". Мы спросили: "Хорошо, и какое же?" И Малкольм ответил: "AC/DC". Я быстро подумал и решил, что его легко запомнить — AC/DC. Оно было написано на многих электроприборах. AC/DC означает переменный и постоянный ток. Переменный ток — это батарейки. Постоянный ток — это вилка в розетке. У меня был портативный проигрыватель, на боку которого было написано AC/DC. Так что я мог пойти в парк и включить его на батарейках, а потом вернуться домой и включить его в розетку. AC/DC. Да, многие приборы были с питанием AC/DC. И я подумал: "Бесплатная реклама повсюду". Я подумал: "Ух ты, бесплатная реклама сбоку всех этих приборов, и это легко сказать, и оно означает энергию". Всё это очень быстро пронеслось у меня в голове. И я согласился. Я сказал: "Отлично. Мне нравится". А потом [тогдашний барабанщик AC/DC] Колин Бёрджесс, знаменитый Колин Бёрджесс, сказал: "Да, мне тоже нравится". А затем [тогдашний басист AC/DC] Ларри [Ван Кридт] сказал: "Хорошо, пойдет". Малкольм посмотрел на нас и спросил: "Ну что, будем называться AC/DC?" Мы все подняли руки, и решение было единогласным. Мы сказали: "Хорошо, теперь мы AC/DC". Мы пожали друг другу руки. И так мы стали AC/DC. А те три названия, которые я придумал дома, пришлось выбросить».




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 янв 2025
N
Nepalcev
"Переменный ток — это батарейки. Постоянный ток — это вилка в розетке"
Логика видимо такая: батарейки менять надо, а в розетке ток постоянно!)))
Like!1
5 янв 2025
D
Dem0niac
Nepalcev, на время отключения электричества ток в розетке становится переменным!
Like!1
5 янв 2025
resurgamresponses
самое крутецкое название в мире
5 янв 2025
resurgamresponses
Ну дейв ты и прокололся ))) ЭТО ахринеть )) ну в принципе он не электрик, но все таки)) спецом послушал )) эпизод.

просмотров: 677

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом