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Почему AC/DC так названы?



Оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группу назвали именно так:



«Мы репетировали [в конце 1973 года], и один парень по имени Алан Киссак, который хотел стать нашим менеджером, сказал: "Ребята, ваше первое шоу состоится через несколько недель". И он сказал, что это будет канун Нового года, 31 декабря [1973 года], в знаменитом ночном клубе Chequers — ночном клубе номер один в Австралии. Подразумевалось, что это будет лучший концерт в Австралии. И нам нужно было придумать название, потому что событие намечалось всего через несколько недель. И мы решили: "Хорошо". Итак, мы были группой, но у нас не было названия. Мы начали придумывать всякое, но не могли прийти к единому мнению. У меня было несколько отличных имен, но они остальным не нравились. В общем мы не знали, что делать. Поэтому мы решили, что на следующей репетиции, а это был следующий вечер, мы все придумаем три названия, положим их в шляпу и выберем одно. И какое бы оно ни было, так мы себя и назовём. Потому что название нам нужно было быстро. Так мы и решили. На следующую репетицию я пришёл с тремя именами... В любом случае это не имело значения. Потому что когда мы собрались все вместе, [ритм-гитарист и основатель AC/DC] Малкольм Янг сказал нам: "Слушайте, моя невестка — жена старшего брата Джорджа — предложила название". Мы спросили: "Хорошо, и какое же?" И Малкольм ответил: "AC/DC". Я быстро подумал и решил, что его легко запомнить — AC/DC. Оно было написано на многих электроприборах. AC/DC означает переменный и постоянный ток. Переменный ток — это батарейки. Постоянный ток — это вилка в розетке. У меня был портативный проигрыватель, на боку которого было написано AC/DC. Так что я мог пойти в парк и включить его на батарейках, а потом вернуться домой и включить его в розетку. AC/DC. Да, многие приборы были с питанием AC/DC. И я подумал: "Бесплатная реклама повсюду". Я подумал: "Ух ты, бесплатная реклама сбоку всех этих приборов, и это легко сказать, и оно означает энергию". Всё это очень быстро пронеслось у меня в голове. И я согласился. Я сказал: "Отлично. Мне нравится". А потом [тогдашний барабанщик AC/DC] Колин Бёрджесс, знаменитый Колин Бёрджесс, сказал: "Да, мне тоже нравится". А затем [тогдашний басист AC/DC] Ларри [Ван Кридт] сказал: "Хорошо, пойдет". Малкольм посмотрел на нас и спросил: "Ну что, будем называться AC/DC?" Мы все подняли руки, и решение было единогласным. Мы сказали: "Хорошо, теперь мы AC/DC". Мы пожали друг другу руки. И так мы стали AC/DC. А те три названия, которые я придумал дома, пришлось выбросить».







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