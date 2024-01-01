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*Новое видео NIGHTWISH 28
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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AC/DC

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AC/DC отыграли второй концерт



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Видео со второго концерта AC/DC, который состоялся 21 мая в Gelsenkirchen, Germany, доступно для просмотра ниже:

01. If You Want Blood (You've Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark
09. Stiff Upper Lip
10. You Shook Me All Night Long
11. Shoot To Thrill
12. Sin City
13. Givin The Dog A Bone
14. Rock 'N' Roll Train
15. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
16. Dog Eat Dog
17. High Voltage
18. Hell Ain't A Bad Place To Be
19. Riff Raff
20. Highway To Hell
21. Whole Lotta Rosie
22. Let There Be Rock

Encore:

23. T.N.T.
24. For Those About To Rock (We Salute You)




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