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AC/DC отыграли второй концерт



Видео со второго концерта AC/DC, который состоялся 21 мая в Gelsenkirchen, Germany, доступно для просмотра ниже:



01. If You Want Blood (You've Got It)

02. Back In Black

03. Demon Fire

04. Shot Down In Flames

05. Thunderstruck

06. Have A Drink On Me

07. Hells Bells

08. Shot In The Dark

09. Stiff Upper Lip

10. You Shook Me All Night Long

11. Shoot To Thrill

12. Sin City

13. Givin The Dog A Bone

14. Rock 'N' Roll Train

15. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

16. Dog Eat Dog

17. High Voltage

18. Hell Ain't A Bad Place To Be

19. Riff Raff

20. Highway To Hell

21. Whole Lotta Rosie

22. Let There Be Rock



Encore:



23. T.N.T.

24. For Those About To Rock (We Salute You)







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