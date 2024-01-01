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AC/DC

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Видео с выступления AC/DC



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Видео с выступления AC/DC, которое состоялось четвертого августа в Messegelände, Hannover, Germany, доступно для просмотра ниже:

01. If You Want Blood (You've Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark
09. Stiff Upper Lip
10. Shoot To Thrill
11. Sin City
12. Rock 'N' Roll Train
13. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
14. High Voltage
15. Riff Raff
16. You Shook Me All Night Long
17. Highway To Hell
18. Whole Lotta Rosie
19. Let There Be Rock

Encore:

20. T.N.T.
21. For Those About To Rock (We Salute You)




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