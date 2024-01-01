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Видео с выступления AC/DC



Видео с выступления AC/DC, которое состоялось 23 июня на Ernst Happel Stadion, Vienna, Austria, доступно для просмотра ниже:



01. If You Want Blood (You've Got It)

02. Back In Black

03. Demon Fire

04. Shot Down In Flames

05. Thunderstruck

06. Have A Drink On Me

07. Hells Bells

08. Shot In The Dark

09. Stiff Upper Lip

10. Shoot To Thrill

11. Sin City

12. Rock 'N' Roll Train

13. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

14. High Voltage

15. Riff Raff

16. You Shook Me All Night Long

17. Highway To Hell

18. Whole Lotta Rosie

19. Let There Be Rock



Encore:



20. T.N.T.

21. For Those About To Rock (We Salute You)







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