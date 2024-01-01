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AC/DC

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Видео полного концерта AC/DC 1981 года



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Любительское видео полного концерта AC/DC, состоявшегося пятого февраля 1981 года в Токио, доступно для просмотра ниже:

"Hells Bells"
"Shot Down in Flames"
"Sin City"
"Back in Black"
"Bad Boy Boogie"
"The Jack"
"What Do You Do For Money Honey"
"Highway to Hell"
"High Voltage"
"Whole Lotta Rosie"
"Rocker"

Encore:
"You Shook Me All Night Long"
"T.N.T."
"Let There Be Rock"

AC/DC - Pro-Shot Video Of Entire 1981 Tokyo Show Shared Via YouTube




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