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*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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AC/DC

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2 мар 2025 : 		 Видео с выступления AC/DC

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10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC
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Видео с выступления AC/DC



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Мультикамерная съемка с разных летних выступлений AC/DC 2024 года, доступна ниже:

00:00 Intro
00:35 If You Want Blood (May 29, Estadio La Cartuja de Sevilla, Seville, Spain)
05:44 Back In Black (May 21, Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany)
09:54 Demon Fire (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)
13:58 Shot Down In Flames (July 03, Wembley Stadium, London, England)
17:33 Thunderstruck (August 13, Hippodrome de Longchamp, Paris, France)
23:22 Have A Drink On Me (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)
27:42 Hells Bells (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)
33:17 Shot In The Dark (June 12, Olympiastadion, Munich, Germany)
36:41 Stiff Upper Lip (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)
40:36 Shoot To Thrill (June 5, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands)
46:25 Sin City (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)
52:32 Rock 'N' Roll Train (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)
57:02 Dirty Deeds Done Dirt Cheap (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)
01:01:53 High Voltage (August 13, Hippodrome de Longchamp, Paris, France)
01:08:30 Riff Raff (July 3, Wembley Stadium, London, England)
01:14:30 You Shook Me All Night Long (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)
01:18:14 Highway To Hell (August 13, Hippodrome de Longchamp, Paris, France)
01:22:27 Whole Lotta Rosie (August 09, Festivalterrein Stenehei, Dessel, Belgium)
01:29:02 Let There Be Rock (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)
01:48:36 TNT (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)
01:53:03 For Those About To Rock (July 27, Zeppelinfeld, Nuremberg, Germany)




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2 мар 2025
olly71
Уйти вовремя это большое исскуство и не каждому оно дано. 70 летний седой дед в школьной форме и совершенно потерявший голос вокалист как это стрёмно выглядит.
  Dislike!1
2 мар 2025
N
Nicolas444883
olly71, это да. Да мало кому это вообще дано. Даже и не вспомню никого..
Музыку AC DC я люблю, хоть и не фанат, но для меня они, конечно, мудаки в том, что за все время приехали к нам всего один раз. Просто насрали на российский фэн-клуб.

просмотров: 247

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