Видео с выступления AC/DC



Мультикамерная съемка с разных летних выступлений AC/DC 2024 года, доступна ниже:



00:00 Intro

00:35 If You Want Blood (May 29, Estadio La Cartuja de Sevilla, Seville, Spain)

05:44 Back In Black (May 21, Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany)

09:54 Demon Fire (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)

13:58 Shot Down In Flames (July 03, Wembley Stadium, London, England)

17:33 Thunderstruck (August 13, Hippodrome de Longchamp, Paris, France)

23:22 Have A Drink On Me (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)

27:42 Hells Bells (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)

33:17 Shot In The Dark (June 12, Olympiastadion, Munich, Germany)

36:41 Stiff Upper Lip (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)

40:36 Shoot To Thrill (June 5, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands)

46:25 Sin City (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)

52:32 Rock 'N' Roll Train (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)

57:02 Dirty Deeds Done Dirt Cheap (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)

01:01:53 High Voltage (August 13, Hippodrome de Longchamp, Paris, France)

01:08:30 Riff Raff (July 3, Wembley Stadium, London, England)

01:14:30 You Shook Me All Night Long (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)

01:18:14 Highway To Hell (August 13, Hippodrome de Longchamp, Paris, France)

01:22:27 Whole Lotta Rosie (August 09, Festivalterrein Stenehei, Dessel, Belgium)

01:29:02 Let There Be Rock (May 25, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia, Italy)

01:48:36 TNT (July 21, Vajnory Airport, Bratislava, Slovakia)

01:53:03 For Those About To Rock (July 27, Zeppelinfeld, Nuremberg, Germany)







