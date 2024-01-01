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*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео DREAM THEATER 20
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AC/DC

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Новые успехи AC/DC в чартах



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На этой неделе AC/DC можно считать королями одного чарта в Соединенном Королевстве. Группа заняла восемь мест в списке Official Rock & Metal Albums, претендуя на пятую часть всего рейтинга. Обычно группа занимает несколько мест в каждом рейтинге, но в этот раз ее результаты особенно впечатляют.

За этот период в списке Official Rock & Metal Albums вновь появилось пять различных проектов AC/DC. Два других уже присутствовали в списке, и они продолжают занимать свои места. Между тем, релиз десятилетней давности наконец-то дебютирует в чарте, пополнив растущий список побед группы.

Альбом Blow Up Your Video дебютирует в рейтинге Official Rock & Metal Albums на 37-м месте, хотя он определенно не является новым. AC/DC выпустили этот проект еще в 1988 году, и прошло несколько десятилетий, прежде чем он вошел в число самых продаваемых рок- и металл-полнометражных изданий в Великобритании.

Сборник AC/DC «Blow Up Your Video» — не совсем новичок во всех британских музыкальных чартах, хотя никогда прежде не попадал в этот жанровый рейтинг. Однако однажды он уже занимал вторую строчку в основном списке самых популярных проектов в стране.

Blow Up Your Video занимает самую низкую строчку в чарте Official Rock & Metal Albums из всех нынешних побед AC/DC. На самом деле, это последний в череде релизов группы, которые занимают места с 34 по 37, заканчиваясь этим дебютом. Серия начинается с альбома Fly On The Wall (#34), продолжается альбомами Power Up (#35) и Back In Black (#36).

Classic AC/DC Album Still Debuting On Charts After 35 Years




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