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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 34
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 32
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 13
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
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AC/DC

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2 июн 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

30 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

27 май 2024 : 		 AC/DC отыграли третий концерт

22 май 2024 : 		 AC/DC отыграли второй концерт

21 май 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 май 2024 : 		 AC/DC открыли тур

17 май 2024 : 		 AC/DC переиздадут альбомы

15 май 2024 : 		 Альбом AC/DC послужил вдохновением для сборника детективных рассказов

6 май 2024 : 		 CHRIS SLADE об участии AXL'a ROSE'a в туре AC/DC: «Он профессионал»

7 апр 2024 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC о том, кто лучше — Brian Johnson или Бон Скотт

5 апр 2024 : 		 Новое видео AC/DC

31 мар 2024 : 		 BOBBY BLITZ, CHRIS CAFFERY, DAN LORENZO исполняют AC/DC

30 мар 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

29 мар 2024 : 		 AC/DC продали 1,5 миллиона билетов за день

29 фев 2024 : 		 CHRIS SLADE хотел бы играть в AC/DC

28 фев 2024 : 		 AC/DC в чартах TikTok

22 фев 2024 : 		 Юбилейные пластинки AC/DC

12 фев 2024 : 		 AC/DC анонсировали тур

10 фев 2024 : 		 Новый басист AC/DC?

1 фев 2024 : 		 AC/DC набрали миллиард

29 янв 2024 : 		 AC/DC выступят в Бразилии?

15 янв 2024 : 		 DAVE LOMBARDO, SCOTT IAN, JOSH FREESE и STEVE GORMAN почтили память вокалиста AC/DC

9 янв 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

4 янв 2024 : 		 Бывший из AC/DC об AXL'е ROSE: «Он совсем не похож на того персонажа, о котором все слышали»

21 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка выступления AC/DC

17 дек 2023 : 		 Умер оригинальный ударник AC/DC
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Классика AC/DC вновь в чартах



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Группа AC/DC создала несколько самых громких хитов всех времен в жанре хард-рок, сообщает Forbes. Многие из их синглов и по сей день безостановочно проигрываются поклонниками стиля, а сами они остаются мощными лидерами продаж, стриминга и силой, с которой приходится считаться во время гастролей. На этой неделе группа наблюдает за тем, как один из ее классических синглов не просто продолжает оставаться в чартах, но и достигает невиданных ранее высот. “You Shook Me All Night Long” поднялся на четвертую строчку чартов Hard Rock Streaming Songs, хотя был выпущен как сингл в 1980 году, но наивысших позиций достиг спустя сорок с лишнем лет.

AC/DC Classic Reaches New Chart Peak Decades After Its Release




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