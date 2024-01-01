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Классика AC/DC вновь в чартах



Группа AC/DC создала несколько самых громких хитов всех времен в жанре хард-рок, сообщает Forbes. Многие из их синглов и по сей день безостановочно проигрываются поклонниками стиля, а сами они остаются мощными лидерами продаж, стриминга и силой, с которой приходится считаться во время гастролей. На этой неделе группа наблюдает за тем, как один из ее классических синглов не просто продолжает оставаться в чартах, но и достигает невиданных ранее высот. “You Shook Me All Night Long” поднялся на четвертую строчку чартов Hard Rock Streaming Songs, хотя был выпущен как сингл в 1980 году, но наивысших позиций достиг спустя сорок с лишнем лет.







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