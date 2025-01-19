Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
*MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил... 28
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON 21
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



19 янв 2025 : 		 Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC

5 янв 2025 : 		 Почему AC/DC так названы?

29 дек 2024 : 		 Профессиональное видео полного концерта AC/DC 1981 года

18 дек 2024 : 		 AC/DC обновили видео

17 дек 2024 : 		 Леди Гага спела с вокалистом AC/DC

26 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

14 окт 2024 : 		 Новые успехи AC/DC в чартах

3 окт 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

19 сен 2024 : 		 Спустя 45 лет песня AC/DC оказалась в чартах

2 сен 2024 : 		 AC/DC штурмуют Top10 Великобритании

30 авг 2024 : 		 AC/DC официально третьи по продажам

19 авг 2024 : 		 AC/DC отыграли финальное шоу в Европе

9 авг 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

30 июл 2024 : 		 Бывший ударник AC/DC о том, почему не поехал в текущий тур

29 июл 2024 : 		 CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

24 июл 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

18 июл 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют AC/DC

10 июл 2024 : 		 26 платина AC/DC

7 июл 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

15 июн 2024 : 		 Часы от AC/DC

10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC



zoom
Том Компаньони, видеопродюсер австралийской газеты The Sydney Morning Herald, опубликовал 11-минутный документальный фильм о том, как дом детства музыкантов AC/DC Ангуса и Малькольма Янгов - величайшего культурного экспорта Австралии - был снесен сиднейским застройщиком.

В видео вошли отрывки из двух предыдущих документальных фильмов Компаньони о сиднейском наследии AC/DC, включая интервью с бывшими участниками группы Mark Evans, Noel Taylor и Rob Bailey, которые делятся своими воспоминаниями о том, как проводили время в доме семьи Янг в Бервуде в 1970-х годах. Мэр Бервуда Джон Фейкер также рассказывает о местных связях между AC/DC и Бервудом.

Кроме того, в этом документальном фильме обнаруживаются новые материалы, проливающие свет на то, почему 4 Burleigh St не был признан историческим объектом, имеющим огромное культурное значение. В том числе подробности из отчета о наследии 2015 года, подготовленного по заказу Совета Бервуда, в котором рекомендовалось установить мемориальную доску у дома, но этот шаг так и не был предпринят.

Дом находился в Сиднее, по адресу 4 Burleigh Street. В последние несколько недель он был снесён бульдозером компанией-застройщиком, которая приобрела его за 5,8 миллиона долларов в феврале 2023 года, сообщает news.com.au.

В 2013 году дом был внесён в список исторических домов Национального траста, но застройщик Burwood Square Pty Ltd утверждает, что его не проинформировали о его культурном значении, прежде чем он снёс его, чтобы построить жилой комплекс стоимостью 28,75 миллиона долларов.

Леон Кмита, генеральный директор Burwood Square Pty Ltd, принёс извинения в официальном заявлении:

«Мы сожалеем, что предыдущий владелец не поделился с нами этой важной частью истории объекта. Узнав об этой связи уже после того, как наши планы были реализованы, мы были шокированы. Мы искренне сожалеем об этой оплошности».

Кмита заявил, что его команда планирует спасти материалы с места сноса и почтить его историческую значимость, построив «особое место», например бар или кафе, где поклонники AC/DC будут «собираться, чтобы отметить непреходящее наследие группы».

«От имени команды Burwood Square я хочу выразить наше искреннее сожаление... Теперь мы понимаем, насколько глубокий резонанс вызывает это место у сообщества AC/DC и поклонников по всему миру. Мы считаем себя обязанными чтить наследие AC/DC и загладить свою вину перед всеми фанатами, которые так высоко ценят эту группу.

Хотя мы не можем изменить прошлое, мы намерены отметить эту важную часть их истории. Поклонники AC/DC со всего мира, пожалуйста, знайте, что мы слышим вас и ценим вашу преданность группе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 янв 2025
olly71
маленький невзрачный домик в переулке . там последние годы была семейная частная клиника по волосам и ни малейшего намёка что он как то относится к AC/DC

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом