Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC



Том Компаньони, видеопродюсер австралийской газеты The Sydney Morning Herald, опубликовал 11-минутный документальный фильм о том, как дом детства музыкантов AC/DC Ангуса и Малькольма Янгов - величайшего культурного экспорта Австралии - был снесен сиднейским застройщиком.



В видео вошли отрывки из двух предыдущих документальных фильмов Компаньони о сиднейском наследии AC/DC, включая интервью с бывшими участниками группы Mark Evans, Noel Taylor и Rob Bailey, которые делятся своими воспоминаниями о том, как проводили время в доме семьи Янг в Бервуде в 1970-х годах. Мэр Бервуда Джон Фейкер также рассказывает о местных связях между AC/DC и Бервудом.



Кроме того, в этом документальном фильме обнаруживаются новые материалы, проливающие свет на то, почему 4 Burleigh St не был признан историческим объектом, имеющим огромное культурное значение. В том числе подробности из отчета о наследии 2015 года, подготовленного по заказу Совета Бервуда, в котором рекомендовалось установить мемориальную доску у дома, но этот шаг так и не был предпринят.



Дом находился в Сиднее, по адресу 4 Burleigh Street. В последние несколько недель он был снесён бульдозером компанией-застройщиком, которая приобрела его за 5,8 миллиона долларов в феврале 2023 года, сообщает news.com.au.



В 2013 году дом был внесён в список исторических домов Национального траста, но застройщик Burwood Square Pty Ltd утверждает, что его не проинформировали о его культурном значении, прежде чем он снёс его, чтобы построить жилой комплекс стоимостью 28,75 миллиона долларов.



Леон Кмита, генеральный директор Burwood Square Pty Ltd, принёс извинения в официальном заявлении:



«Мы сожалеем, что предыдущий владелец не поделился с нами этой важной частью истории объекта. Узнав об этой связи уже после того, как наши планы были реализованы, мы были шокированы. Мы искренне сожалеем об этой оплошности».



Кмита заявил, что его команда планирует спасти материалы с места сноса и почтить его историческую значимость, построив «особое место», например бар или кафе, где поклонники AC/DC будут «собираться, чтобы отметить непреходящее наследие группы».



«От имени команды Burwood Square я хочу выразить наше искреннее сожаление... Теперь мы понимаем, насколько глубокий резонанс вызывает это место у сообщества AC/DC и поклонников по всему миру. Мы считаем себя обязанными чтить наследие AC/DC и загладить свою вину перед всеми фанатами, которые так высоко ценят эту группу.



Хотя мы не можем изменить прошлое, мы намерены отметить эту важную часть их истории. Поклонники AC/DC со всего мира, пожалуйста, знайте, что мы слышим вас и ценим вашу преданность группе».







