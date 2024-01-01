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AC/DC

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|||| 26 окт 2024

Новые успехи AC/DC в чартах



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На этот раз AC/DC заняли семь мест в списке «Official Rock & Metal Albums», в котором представлены самые продаваемые в Великобритании полноформатные альбомы в этих жанрах. В списке всего 40 позиций, так что суперзвездам принадлежит почти 20 % всего рейтинга.

Из этих семи побед пять вернулись в рейтинг. Квинтет этих дисков стал самым высоким местом AC/DC в чарте «Official Rock & Metal Albums» на этой неделе, так как два других альбома, включая дебютный, находятся в самом низу чарта.

Среди пяти возвращений AC/DC в чарт «Официальных рок- и металл-альбомов» Live At River Plate занимает самое высокое место. Эта концертная запись занимает 24-ую строчку. Flick Of The Switch также вновь вошел в этот рейтинг, оказавшись на 29-й строчке.

Еще три продукта AC/DC возвращаются в список рок- и металл-проектов очень близко друг к другу. Black Ice расположился на 32-й строчке, Fly on the Wall - на 34-й, а Power Up вновь начинает свое путешествие по списку с 35-й строчки.

AC/DC Land Seven Titles On The UK's




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