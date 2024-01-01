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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 45
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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AC/DC

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30 авг 2024 : 		 AC/DC официально третьи по продажам

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10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

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22 май 2024 : 		 AC/DC отыграли второй концерт

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AC/DC официально третьи по продажам



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21 августа альбом AC/DC 1980 года "Back In Black" получил свой 27 платиновый статус и прочно закрепился на третьем месте по продажам альбомов в США, уступая лишь "Thriller" Майкла Джексона с показателем в 34 платиновые награды и "Their Greatest Hits (1971-1975)" EAGLES, удерживающему первое место с 38 платиновыми наградами.




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