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AC/DC официально третьи по продажам



21 августа альбом AC/DC 1980 года "Back In Black" получил свой 27 платиновый статус и прочно закрепился на третьем месте по продажам альбомов в США, уступая лишь "Thriller" Майкла Джексона с показателем в 34 платиновые награды и "Their Greatest Hits (1971-1975)" EAGLES, удерживающему первое место с 38 платиновыми наградами.







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