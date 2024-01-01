Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 35
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 32
*GOJIRA разогрела квиров 31
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 20
*HELLOWEEN переиздают альбомы 18
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 18
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 35
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 32
*GOJIRA разогрела квиров 31
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
[= ||| все новости группы



*

AC/DC

*



29 июл 2024 : 		 CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

24 июл 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

18 июл 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют AC/DC

10 июл 2024 : 		 26 платина AC/DC

7 июл 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

15 июн 2024 : 		 Часы от AC/DC

10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

2 июн 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

30 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

27 май 2024 : 		 AC/DC отыграли третий концерт

22 май 2024 : 		 AC/DC отыграли второй концерт

21 май 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 май 2024 : 		 AC/DC открыли тур

17 май 2024 : 		 AC/DC переиздадут альбомы

15 май 2024 : 		 Альбом AC/DC послужил вдохновением для сборника детективных рассказов

6 май 2024 : 		 CHRIS SLADE об участии AXL'a ROSE'a в туре AC/DC: «Он профессионал»

7 апр 2024 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC о том, кто лучше — Brian Johnson или Бон Скотт

5 апр 2024 : 		 Новое видео AC/DC

31 мар 2024 : 		 BOBBY BLITZ, CHRIS CAFFERY, DAN LORENZO исполняют AC/DC

30 мар 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

29 мар 2024 : 		 AC/DC продали 1,5 миллиона билетов за день
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур



zoom
CHRIS SLADE не стал дуться на своих бывших из-за того, что его не взяли в нынешний тур. В недавней беседе он рассказал следующее:

«Я не расстроился, когда Phil вернулся [для работы над альбомом "Power Up"], ну или когда они не воспользовались моими услугами, если можно так выразиться. Люди говорили: "Он расстроен. Послушайте, как он говорит". Я вовсе не расстроился — нисколько. Наверное, я уже привык к этому.

Когда я жил в Калифорнии, я знал Matt Laug как барабанщика. Так что мне было приятно, что я знаю парня, который будет играть в этой группе. И я знал, что он хороший парень. Я знал, что он очень способный и что он сможет сделать именно то, что хочет Angus. До меня дошли слухи, что Фил возвращается. Я не знаю. Но это слухи, а слухи в отношении AC/DC... Никогда не знаешь, что на самом деле происходит».

На вопрос, вернётся ли он в AC/DC, если группа попросит его об этом, Chris ответил:

«Да, я бы вернулся. Я всё ещё играю с THE CHRIS SLADE TIMELINE. Я играю каждую неделю. Мы даём концерты. В прошлую субботу мы были во Франции, в Лионе. Через две недели мы едем в Италию. Около двух месяцев назад мы были в Польше, Чехии, Восточной Германии. Мы работаем по всей Европе. Пару лет назад мы были в Испании. С тех пор мы туда не возвращались. Так что я играю со своими ребятами и очень рад этому. Это очень классная группа. Если честно, мне нет нужды возвращаться в AC/DC, но если они захотят, Angus может попросить меня в любой момент.

Я не вижу причин для того, чтобы это произошло. Честно говоря, я не могу себе представить, что это случится во второй раз. Друзья и родственники постоянно говорили мне: "Ты что-нибудь слышал? Ты уже что-нибудь слышал?" А я отвечал: "Они не собираются мне звонить. Ясно? Это было ещё до "Rock Or Bust". Они не будут звонить. Я им надоел. Они не будут звонить". А потом я был в туре в Швейцарии с TIMELINE, и мне поступил звонок от AC/DC. [Смеётся]. И это произошло через три месяца после того, как пошли эти слухи. Я был шокирован. Я проговорил с менеджером около получаса и сказал: "Да, конечно, я сделаю это". А в конце я спросил: "Могу я задать вам вопрос? Эта просьба исходила от ребят?" Он ответил: "Конечно, от ребят. Я бы не стал делать этот звонок без их согласия". Это правда. Но я всё равно хотел получить подтверждение того, что именно ребята предложили мне вернуться. Так что я проработал там ещё два-три года».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 92

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом