CHRIS SLADE не расстроился, когда AC/DC не предложили ему поехать в тур



CHRIS SLADE не стал дуться на своих бывших из-за того, что его не взяли в нынешний тур. В недавней беседе он рассказал следующее:



«Я не расстроился, когда Phil вернулся [для работы над альбомом "Power Up"], ну или когда они не воспользовались моими услугами, если можно так выразиться. Люди говорили: "Он расстроен. Послушайте, как он говорит". Я вовсе не расстроился — нисколько. Наверное, я уже привык к этому.



Когда я жил в Калифорнии, я знал Matt Laug как барабанщика. Так что мне было приятно, что я знаю парня, который будет играть в этой группе. И я знал, что он хороший парень. Я знал, что он очень способный и что он сможет сделать именно то, что хочет Angus. До меня дошли слухи, что Фил возвращается. Я не знаю. Но это слухи, а слухи в отношении AC/DC... Никогда не знаешь, что на самом деле происходит».



На вопрос, вернётся ли он в AC/DC, если группа попросит его об этом, Chris ответил:



«Да, я бы вернулся. Я всё ещё играю с THE CHRIS SLADE TIMELINE. Я играю каждую неделю. Мы даём концерты. В прошлую субботу мы были во Франции, в Лионе. Через две недели мы едем в Италию. Около двух месяцев назад мы были в Польше, Чехии, Восточной Германии. Мы работаем по всей Европе. Пару лет назад мы были в Испании. С тех пор мы туда не возвращались. Так что я играю со своими ребятами и очень рад этому. Это очень классная группа. Если честно, мне нет нужды возвращаться в AC/DC, но если они захотят, Angus может попросить меня в любой момент.



Я не вижу причин для того, чтобы это произошло. Честно говоря, я не могу себе представить, что это случится во второй раз. Друзья и родственники постоянно говорили мне: "Ты что-нибудь слышал? Ты уже что-нибудь слышал?" А я отвечал: "Они не собираются мне звонить. Ясно? Это было ещё до "Rock Or Bust". Они не будут звонить. Я им надоел. Они не будут звонить". А потом я был в туре в Швейцарии с TIMELINE, и мне поступил звонок от AC/DC. [Смеётся]. И это произошло через три месяца после того, как пошли эти слухи. Я был шокирован. Я проговорил с менеджером около получаса и сказал: "Да, конечно, я сделаю это". А в конце я спросил: "Могу я задать вам вопрос? Эта просьба исходила от ребят?" Он ответил: "Конечно, от ребят. Я бы не стал делать этот звонок без их согласия". Это правда. Но я всё равно хотел получить подтверждение того, что именно ребята предложили мне вернуться. Так что я проработал там ещё два-три года».







