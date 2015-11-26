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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»



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В рамках недавней беседы с Blue Fish Radio гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос о том, когда его впервые заинтересовала карьера музыканта:

«Мне было 14 или 15. Я был таким невежественным, обычным типом подростка, я не знал, чем хочу заниматься в своей жизни. И как-то я забрёл в спальню моей старшей сестры, чтобы посмотреть её альбомы, которые обычно были соулом, — THE TEMPTATIONS и [другие] Motown-артисты. А потом я заметил, что у неё появилось несколько новых записей, и одной из них была пластинка DEEP PURPLE под названием "Machine Head". Я поставил альбом на маленький проигрыватель и просто не мог поверить в то, что я услышал. Так и было. И это, можно сказать, изменило мою жизнь. Я подумал: "Ну я бы с удовольствием как-нибудь этим занялся". Рыбалка уже была в фаворе. В те дни я не мог представить себе своих героев, таких как Ritchie Blackmore из DEEP PURPLE и ему подобных, что они ходят на рыбалку. Тогда я и решил: "Ну я брошу своё занятие и отдам всё свое время, чтобы попытаться стать профессиональным музыкантом". Вот так всё и закрутилось».



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КомментарииСкрыть/показать 16 )

YNWA


19 ноя 2020, 13:01		А если бы включил каких-нибудь Wishbone Ash того времени, то захотел бы стать не только профессиональным, но и талантливым гитаристом. Но не судьба, конечно.

Thrashcrow


19 ноя 2020, 13:27		"А если бы включил каких-нибудь Wishbone Ash того времени, то захотел бы стать не только профессиональным, но и талантливым гитаристом. Но не судьба, конечно."

То есть Смит не талантлив?

Possessed


19 ноя 2020, 13:33		YNWA, Да... Где он, а где Энди Пауэлл)

YNWA


19 ноя 2020, 13:39		"""То есть Смит не талантлив?"""

Талант это, грубо говоря, выдающиеся способности человека. Что такого выдающегося в игре Смита?
Гитарист он хороший, не спорю, но чтобы прям талантливый... Гитарист как гитарист.

for example


19 ноя 2020, 13:57		YNWA, ну талант либо есть, либо нет, хоть там чего обслушайся и захоти. Понимаю, что пройти мимо темы с названием Deep Purple и не пукнуть сложно, но тут всё-таки мимо)

YNWA


19 ноя 2020, 14:15		Фор экзампл, не надо тут на пурпле всё сваливать. Зайди на их ветку, проверь плследние новостей 10-20 и узри сколько там моих комментов) Так что твой пук тоже не туда.

Mad Katz


19 ноя 2020, 14:19		Сопсна, Харрису было понятно, что за Ричи, да и Томи не угнаться, в результате в производство пошли многогитарные схемы, компенсирующие разницу в скорости по идее.

Possessed


19 ноя 2020, 14:31		Mad Katz, а, он и не собирался за ними гнаться, ибо это бессмысленно. Шёл естественный процесс развития метала; и тогда война с панком была в самом разгаре. Хотя на первых двух альбомах довольно сильно влияние оного.

for example


19 ноя 2020, 14:55		YNWA, окей, прошу прощения.

Mad Katz


19 ноя 2020, 14:56		Possessed, он определённо желал адекватного оформления к собственному уникальному басовому стилю. Получилось что получилось, чем меньше было тех гитар поверх, тем интереснее концерт. По одиночке герои ещё старались, взять те же сольники Брюса, но вместе... Почти всегда довольно унылая халтура, живьём по крайней мере.

gravitgroove


19 ноя 2020, 14:58		"Что такого выдающегося в игре Смита?"

А в WA что ли виртуозы играли? Его талант в чуйке мелодизма, ну а если по меркам мейдн брать, то он там самый четкий гитарист, как не крути. У него в соло каждая нотка слышна, в то время как любимый всеми Мюррей из раза в раз шпарит свое быстрое, но мыльное легато и нередко лажает. Но меня лично это не сильно волнует. Самое важное это то, что Смит умеет сочинять отличные мелодии и его соло так же всегда это демонстрируют.

Svarg_1349


19 ноя 2020, 15:24		"Что такого выдающегося в игре Смита?"

То есть у гитариста, который написал Wasted Years никаких выдающихся способностей нет? Да ты троллишь.


НELLECTOR


19 ноя 2020, 17:17		Wasted Years написал синтезаторщик, коим стал гитарист в 1986 году.

Thrashcrow


19 ноя 2020, 17:45		"Талант это, грубо говоря, выдающиеся способности человека. Что такого выдающегося в игре Смита?
Гитарист он хороший, не спорю, но чтобы прям талантливый... Гитарист как гитарист."

http://www.mlinusson.com/rec2/writing_credits.php?artistid=46e57d10dae2577145dc0418a4abf923cb15a89c

А ничего,что он столько песен написал? Кто для тебя тогда талантлив(кроме Лозы и Фреда Гитариста?)

evilmarx


19 ноя 2020, 18:24		Специально послушал кто такие Wishbone Ash. Ну да, хард с большой импровизационной составляющей. Соляки в блюзовой пентатонике. Неплохо, интересно. Но сравнивать эту группу с Iron Maiden это некорректно. Совершенно другая концепция, другая задача воздействия на слушателя и тд. Wishbone Ash - рок музыка в классическом понимании - кайф на сцене, кураж, отрыв, психоделическая волна от звуковых вибраций. Ну как Джоплин, как Хендрикс. А Мейден это другое. У них уже что-то вроде мини симфоний, концепция законченности произведения. От этого и партии гитары разнятся кардинально: Wishbone Ash садится на волну и на ней живёт, а у Iron Maiden это прежде всего изначально сочинённая партия, которая самодостаточна как мелодии у классических композиторов.

Alisher


19 ноя 2020, 19:52		Что такого выдающегося в игре Смита?
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У тебя нет сердца, чувак


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