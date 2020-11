сегодня



Гитарист IRON MAIDEN : «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»



В рамках недавней беседы с Blue Fish Radio гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос о том, когда его впервые заинтересовала карьера музыканта:



«Мне было 14 или 15. Я был таким невежественным, обычным типом подростка, я не знал, чем хочу заниматься в своей жизни. И как-то я забрёл в спальню моей старшей сестры, чтобы посмотреть её альбомы, которые обычно были соулом, — THE TEMPTATIONS и [другие] Motown-артисты. А потом я заметил, что у неё появилось несколько новых записей, и одной из них была пластинка DEEP PURPLE под названием "Machine Head". Я поставил альбом на маленький проигрыватель и просто не мог поверить в то, что я услышал. Так и было. И это, можно сказать, изменило мою жизнь. Я подумал: "Ну я бы с удовольствием как-нибудь этим занялся". Рыбалка уже была в фаворе. В те дни я не мог представить себе своих героев, таких как Ritchie Blackmore из DEEP PURPLE и ему подобных, что они ходят на рыбалку. Тогда я и решил: "Ну я брошу своё занятие и отдам всё свое время, чтобы попытаться стать профессиональным музыкантом". Вот так всё и закрутилось».







