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*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
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Iron Maiden

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Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта



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Nicko McBrain в новом интервью Metal Hammer обсудил последствия перенесенного им в начале этого года мини-инсульта и его продолжающееся восстановление:

«Это было очень, очень трудно. Когда всё случилось, я подумал: "Это всё. Я не смогу играть". Через три месяца у меня турне". В больнице у меня было много времени для размышлений. Моя жена была моим оплотом силы и поддержки, она была со мной все это время. Я делал много силовых упражнений, много растяжек со специальными утяжелителями, которые у них есть, и я вернул себе выносливость».

Далее он отметил, что его коллеги по группе, особенно басист Steve Harris, всячески поддерживали его во время восстановления.

«На протяжении всего этого времени я поддерживал связь со Steve'ом, да и со всеми ребятами, немного поболтал с ними по телефону, и все они были очень, очень добры и выражали поддержку, но особенно это делал Steve. Он сказал мне: "Слушай, самое главное, чтобы ты выздоровел и работал над собой"».




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8 дек 2023
olly71
ну о том какая атмосфера в лагере Мэйден уже все давно знают. Мудрый диктатор это большое благо для группы и очень большая редкость.
Like!1
8 дек 2023
E
EvgenBriden
Нико молодцом!
8 дек 2023
gravitgroove
У Maiden даже в визуализации проблемы: Eddie рисуют в комбинациях с различных дисков, порождая нелепые образы. Часть последнего альбома, и часть Somewhere in time в сет-листе, а в итоге изображают это вот таким образом.
#Вернитецыгана!

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