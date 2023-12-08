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Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта



Nicko McBrain в новом интервью Metal Hammer обсудил последствия перенесенного им в начале этого года мини-инсульта и его продолжающееся восстановление:



«Это было очень, очень трудно. Когда всё случилось, я подумал: "Это всё. Я не смогу играть". Через три месяца у меня турне". В больнице у меня было много времени для размышлений. Моя жена была моим оплотом силы и поддержки, она была со мной все это время. Я делал много силовых упражнений, много растяжек со специальными утяжелителями, которые у них есть, и я вернул себе выносливость».



Далее он отметил, что его коллеги по группе, особенно басист Steve Harris, всячески поддерживали его во время восстановления.



«На протяжении всего этого времени я поддерживал связь со Steve'ом, да и со всеми ребятами, немного поболтал с ними по телефону, и все они были очень, очень добры и выражали поддержку, но особенно это делал Steve. Он сказал мне: "Слушай, самое главное, чтобы ты выздоровел и работал над собой"».







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