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*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 38
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Iron Maiden

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Барабанщик IRON MAIDEN: «Форму вернул процентов на 85–90»



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В программе "Trunk Nation Power Trip Special" Nicko McBrain рассказал о том, как сейчас проходят выступления коллектива и насколько он вернулся к прежней физической форме после перенесенного в начале года инсульта:

«Всё идет отлично. Начиналось всё немного неуверенно, но по мере того, как шло время и чем больше концертов мы давали, я стал набираться сил, и я отлично раскачался. И последние пару месяцев были просто потрясными.

У меня всё хорошо сейчас. Я всё ещё, вероятно, — я бы сказал, что на 85–90% вернулся к прежней физической форме, но у меня всё ещё чуть меньше ловкости и скорости в пальцах. Мои пальцы укрепляются в последнюю очередь. Но мне пришлось изменить некоторые барабанные партии. В некоторых партиях, которые все знают в определённых песнях, мне приходилось импровизировать на репетициях, чтобы иметь возможность в принципе исполнять эти композиции. Так что теперь я начинаю в большей степени соответствовать им. И я не могу сделать это вживую. Мне нужно подождать, пока мы снова не начнём проводить репетиции или что-то в этом роде. Но я определённо становлюсь сильнее. И я получаю огромную поддержку от [менеджера IRON MAIDEN] Рода [Смоллвуда], группы и всех поклонников. Они были просто великолепны — они выразили мне настолько большое количество поддержки, что это просто восхитительно!»




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