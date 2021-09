сегодня



THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN



Thomen Stauch (ex-Blind Guardian, Mentalist, Dawn Of Amber) совместно с Tino Hevia (Reveal, Darksun, ex-Nörthwind), Rob Lundgren (Mentalist, Reveal) и Dani Fernandez (Dark Moor, Holycide) представили видео на собственное прочтение композиции Iron Maiden "Stranger In A Strange Land".







+0 -0



( 1 ) просмотров: 201