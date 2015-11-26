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Iron Maiden

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9 сен 2021 : 		 THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN

8 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Без дозы вас ждет печальный конец»

6 сен 2021 : 		 Эксклюзивный винил IRON MAIDEN

6 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN обещает много сюрпризов

3 сен 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания

1 сен 2021 : 		 Вокалиста IRON MAIDEN удивляет, что многие не хотят принять дозу

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома IRON MAIDEN

30 авг 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN — о Чарли Уоттсе и Джои Джордисоне

29 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Альбом готов уже как два года»

26 авг 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

23 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с ASDA

20 авг 2021 : 		 Новая песня IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 Новая версия клипа IRON MAIDEN

13 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN: Трейлер

11 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN обсуждают новый альбом

11 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN

5 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ух, как давно хотелось всё рассказать»

2 авг 2021 : 		 Последние треки IRON MAIDEN Bruce писал со сломанной ногой

28 июл 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

22 июл 2021 : 		 RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN

19 июл 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

13 июл 2021 : 		 IRON MAIDEN приглашают

9 июл 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Кругом одни бакланы!»

3 июл 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о боязни потерять голос

3 июл 2021 : 		 Фигурка IRON MAIDEN выйдет в этом году
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|||| сегодня

THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN



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Thomen Stauch (ex-Blind Guardian, Mentalist, Dawn Of Amber) совместно с Tino Hevia (Reveal, Darksun, ex-Nörthwind), Rob Lundgren (Mentalist, Reveal) и Dani Fernandez (Dark Moor, Holycide) представили видео на собственное прочтение композиции Iron Maiden "Stranger In A Strange Land".

THOMEN STAUCH And Friends Perform Full Band Cover Of IRON MAIDEN's "Stranger In A Strange Land"; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


9 сен 2021, 01:21		плохо


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