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*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 98
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 50
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 24
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Iron Maiden

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22 янв 2019 : 		 Басист IRON MAIDEN представил нового персонажа компьютерной игры

13 ноя 2018 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

4 ноя 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

15 окт 2018 : 		 IRON MAIDEN переиздают альбомы

30 сен 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

28 сен 2018 : 		 Данные о сборах IRON MAIDEN

20 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN поблагодарили поклонников

20 авг 2018 : 		 Сербские православные монахи записали акустический кавер на песню IRON MAIDEN

18 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN закрыли тур

8 авг 2018 : 		 Вокалист IRON MAIDEN отметил юбилей на сцене

7 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN ответили на иск бывшего вокалиста

31 июл 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

27 июл 2018 : 		 Рассказ о пинболл-машине IRON MAIDEN

26 июл 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 июл 2018 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN судится с группой

4 июл 2018 : 		 Официальное видео из тура IRON MAIDEN

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

7 июн 2018 : 		 Видео из тура IRON MAIDEN

5 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о своей установке

29 май 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

28 май 2018 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

10 май 2018 : 		 Пиву IRON MAIDEN уже пять лет!

20 апр 2018 : 		 Анимационный клип IRON MAIDEN

28 мар 2018 : 		 Пинбол-автомат от IRON MAIDEN

26 мар 2018 : 		 Пинбол-автомат от IRON MAIDEN
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Басист IRON MAIDEN представил нового персонажа компьютерной игры



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Басист IRON MAIDEN Steve Harris представил нового персонажа компьютерной игры "Iron Maiden: Legacy Of The Best" — "Bass Eddie". Видео доступно ниже.

IRON MAIDEN: Legacy Of The Beast - STEVE HARRIS Meets






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