24 дек 2021



Анимационное видео IRON MAIDEN



Val Andrade представил своё новое творение на композицию IRON MAIDEN — на этот раз "A Christmas Cheers 7 - Welcome Senjutsu".

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