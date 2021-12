сегодня



IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру



IRON MAIDEN расширили туровое расписание "Legacy Of The Beast World Tour" на тридцать концертов.



Rod Smallwood: «Следующим летом мы наконец-то отправимся в огромный европейский тур по стадионам и фестивалям в поддержку "Legacy Of The Beast", который изначально был запланирован на 2020 год. Новое шоу будет ещё более впечатляющим, поэтому после нашего визита на Rock in Rio в начале сентября 2022 года мы решили привезти его нашим поклонникам в Северной Америке и Мексике, сыграв в городах и на площадках, которые мы не посетили в прошлом туре в 2019 году. Мы также добавляем некоторые замечательные города восточной Европы, которые изначально не посещали!



Мы внесём несколько дополнений и изменений в постановку и сет-лист, чтобы включить некоторые песни с нашего нового альбома "Senjutsu" и сделать версию "Legacy Of The Beast" 2022 года ещё более зрелищной, чем нашумевшее оригинальное шоу. Вы можете быть уверены, что мы по-прежнему будем включать все "хиты" и ключевые элементы оригинального тура, такие как "Spitfire", "Icarus", "Hell", огнемёты и пиротехнику, да и всё остальное — но мы немного встряхнёмся, и у Trooper Eddie будет серьёзная конкуренция в новом "мире" Senjutsu, который мы добавили в программу».



Bruce Dickinson добавляет: «Я очень рад новым дополнениям к сценической постановке, и мы не можем дождаться, когда все увидят, что мы приготовили. Вся группа получила истинное удовольствие от тура Legacy, и теперь мы просто не можем дождаться возвращения на сцену, чтобы играть вживую, веселиться и снова со всеми увидеться!»



Новые даты:



Май

22 - Zagreb, Croatia - Arena Zagreb (Lord Of The Lost)

24 - Belgrade, Serbia - Stark Arena (Lord Of The Lost)

26 - Bucharest, Romania - Romexpo Open Air (Lord Of The Lost)

29 - Kyiv, Ukraine - Vdng (Airbourne & Lord Of The Lost)





Июль

13 - Sofia, Bulgaria - Arena Armeec (Lord Of The Lost)

16 - Athens, Greece - Olympic Stadium (Airbourne & Lord Of The Lost)





Сентябрь

7 - Mexico City, Mexico - Foro Sol (Special Guests To Be Announced)

11 - El Paso, TX - Don Haskins Center (Trivium)

13 - Austin, TX - Moody Center (Trivium)

15 - Tulsa, OK - Bok Center (Trivium)

17 - Denver, CO, Usa - Ball Arena (Trivium)

19 - Salt Lake City, UT - Usana Amphitheatre (Trivium)

21 - Anaheim, CA - Honda Center (Trivium)

25 - Chula Vista, CA - North Island Credit Union Amphitheatre (Trivium)

27 - Concord, CA - Concord Pavilion (Trivium)

29 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena (Trivium)

30 - Spokane, WA - Spokane Arena (Trivium)





Октябрь

3 - Sioux Falls, SD - Denny Sanford Premier Center (Within Temptation)

5 - Chicago, IL - United Center (Within Temptation)

7 - Columbus, OH - Nationwide Arena (Within Temptation)

9 - Detroit, MI - Little Caesars Arena (Within Temptation)

11 - Toronto, ON - Scotiabank Centre (Within Temptation)

12 - Hamilton, ON - Firstontario Centre (Within Temptation)

15 - Ottawa, ON - Canadian Tire Centre (Within Temptation)

17 - Worcester, MA - Dcu Center (Within Temptation)

19 - Belmont Park, NY - Ubs Arena (Within Temptation)

21 - Newark, NJ - Prudential Center (Within Temptation)

23 - Washington, DC - Capital One Arena (Within Temptation)

25 - Greensboro, NC - Greensboro Coliseum (Within Temptation)

27 - Tampa, FL - Amalie Arena (Within Temptation)







