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Iron Maiden

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2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

10 окт 2021 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"

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28 сен 2021 : 		 NFT от IRON MAIDEN

22 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN не планируют длинное

20 сен 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN признался в любви к песне

19 сен 2021 : 		 Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах

18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»

17 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»

16 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о работе с Kevin'ом Shirley

15 сен 2021 : 		 NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN

13 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN проиграли Дрейку

12 сен 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет PINK FLOYD

10 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN или DRAKE?

9 сен 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

9 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выбрал своего рок-бога

9 сен 2021 : 		 THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN

8 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Без дозы вас ждет печальный конец»
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IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру



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IRON MAIDEN расширили туровое расписание "Legacy Of The Beast World Tour" на тридцать концертов.

Rod Smallwood: «Следующим летом мы наконец-то отправимся в огромный европейский тур по стадионам и фестивалям в поддержку "Legacy Of The Beast", который изначально был запланирован на 2020 год. Новое шоу будет ещё более впечатляющим, поэтому после нашего визита на Rock in Rio в начале сентября 2022 года мы решили привезти его нашим поклонникам в Северной Америке и Мексике, сыграв в городах и на площадках, которые мы не посетили в прошлом туре в 2019 году. Мы также добавляем некоторые замечательные города восточной Европы, которые изначально не посещали!

Мы внесём несколько дополнений и изменений в постановку и сет-лист, чтобы включить некоторые песни с нашего нового альбома "Senjutsu" и сделать версию "Legacy Of The Beast" 2022 года ещё более зрелищной, чем нашумевшее оригинальное шоу. Вы можете быть уверены, что мы по-прежнему будем включать все "хиты" и ключевые элементы оригинального тура, такие как "Spitfire", "Icarus", "Hell", огнемёты и пиротехнику, да и всё остальное — но мы немного встряхнёмся, и у Trooper Eddie будет серьёзная конкуренция в новом "мире" Senjutsu, который мы добавили в программу».

Bruce Dickinson добавляет: «Я очень рад новым дополнениям к сценической постановке, и мы не можем дождаться, когда все увидят, что мы приготовили. Вся группа получила истинное удовольствие от тура Legacy, и теперь мы просто не можем дождаться возвращения на сцену, чтобы играть вживую, веселиться и снова со всеми увидеться!»

Новые даты:

Май
22 - Zagreb, Croatia - Arena Zagreb (Lord Of The Lost)
24 - Belgrade, Serbia - Stark Arena (Lord Of The Lost)
26 - Bucharest, Romania - Romexpo Open Air (Lord Of The Lost)
29 - Kyiv, Ukraine - Vdng (Airbourne & Lord Of The Lost)


Июль
13 - Sofia, Bulgaria - Arena Armeec (Lord Of The Lost)
16 - Athens, Greece - Olympic Stadium (Airbourne & Lord Of The Lost)


Сентябрь
7 - Mexico City, Mexico - Foro Sol (Special Guests To Be Announced)
11 - El Paso, TX - Don Haskins Center (Trivium)
13 - Austin, TX - Moody Center (Trivium)
15 - Tulsa, OK - Bok Center (Trivium)
17 - Denver, CO, Usa - Ball Arena (Trivium)
19 - Salt Lake City, UT - Usana Amphitheatre (Trivium)
21 - Anaheim, CA - Honda Center (Trivium)
25 - Chula Vista, CA - North Island Credit Union Amphitheatre (Trivium)
27 - Concord, CA - Concord Pavilion (Trivium)
29 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena (Trivium)
30 - Spokane, WA - Spokane Arena (Trivium)


Октябрь
3 - Sioux Falls, SD - Denny Sanford Premier Center (Within Temptation)
5 - Chicago, IL - United Center (Within Temptation)
7 - Columbus, OH - Nationwide Arena (Within Temptation)
9 - Detroit, MI - Little Caesars Arena (Within Temptation)
11 - Toronto, ON - Scotiabank Centre (Within Temptation)
12 - Hamilton, ON - Firstontario Centre (Within Temptation)
15 - Ottawa, ON - Canadian Tire Centre (Within Temptation)
17 - Worcester, MA - Dcu Center (Within Temptation)
19 - Belmont Park, NY - Ubs Arena (Within Temptation)
21 - Newark, NJ - Prudential Center (Within Temptation)
23 - Washington, DC - Capital One Arena (Within Temptation)
25 - Greensboro, NC - Greensboro Coliseum (Within Temptation)
27 - Tampa, FL - Amalie Arena (Within Temptation)

IRON MAIDEN Add 30 Dates To Legacy Of The Beast 2022 World Tour; Show To Be Even More Spectacular With Addition Of A Whole New World Around Senjutsu



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Jack of Diamonds


2 дек 2021, 13:42		О, первый концерт в Украине, поздравляю ребят

olly71


2 дек 2021, 13:53		Какой всё таки мощный тур менеджер у Trivium . Какая бы группа из крутых за последние лет 5 не ездила в туры то Trivium всегда с ними в одной обойме . И это к тому что по музыке у них ну вообще нет ничего гениального.

decided


2 дек 2021, 13:54		Ребят, ну при всём уважении, в РФ каждые 2 недели меняют ограничения, тут даже не понятно, сможем ли мы на детский утренник сходить завтра, не то чтобы мероприятия такого масштаба как IM. А зная безмозглость правительства не удивлюсь что Путлер без православной прививки никого не пустит сюда из за рубежа. Только признанные РФ вакцины и бла-бла-бла....
Даже Удо с Аккцептом, считай наши соседи и давно признанные народные артисты РФ - и то они переносят все на 23-24 года.


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