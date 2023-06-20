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Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа



STEVE HARRIS в рамках недавней беседы рассказал о том, как устроен процесс выбора сет-листа для туров группы:



«Это может прозвучать прямолинейно и жёстко, но мы делаем это не для публики. В первую очередь мы делаем это для себя. Мы должны чувствовать себя комфортно с музыкой и получать от неё удовольствие, а потом, надеюсь, она понравится и зрителям. Это всегда было нашей позицией на протяжении всего нашего пути. Мы не занимаемся переписью: "А всем ли понравится это или то?", или что-то подобное. Мы этого никогда не делали и не делаем».







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