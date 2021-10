22 окт 2021



Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice James LaBrie из DREAM THEATER ответил на вопрос о том, были ли разговоры о том, что он может попробовать себя в качестве вокалиста IRON MAIDEN, когда Bruce Dickinson покинул группу в 1993 году, на что он ответил:



«Да, конечно. Безусловно, так и было. Потому что в то время менеджмент IRON MAIDEN рассматривал варианты работы с нашей группой. И вот менеджер MAIDEN Rod Smallwood, а в тот момент мы играли в дартс, отвёл меня в сторону и сказал: "Что ты думаешь насчёт?.."



Вы должны помнить: я был в очень странной ситуации. DREAM THEATER уже записали [альбом 1992 года] "Images And Words", мы искали менеджмент, мы готовились к тому, чтобы организовать тур и выйти на сцену. И я помню, как он отвёл меня в сторону и сказал это, и остальные ребята из DREAM THEATER тоже были там, они играли в дартс, потому что мы рассматривали Rod'a в качестве менеджера. И он говорит: "Я хочу предложить тебе кое-что". С ним был его помощник Merck — они оба были там. Они спросили: "Что ты думаешь о том, чтобы стать вокалистом IRON MAIDEN?" А я сказал: "Что? О чём мы тут говорим? Я в замешательстве. Вы здесь не для того, чтобы заняться делами DREAM THEATER? Или вы здесь для того, чтобы заставить меня стать вокалистом?" А я уже записал альбом [DREAM THEATER]. Можете себе представить, насколько это было странно?



В общем, я ответил: "Нет. Ни за что. Знаете что? Я назову причины, по которым я не собираюсь этого делать". И они сказали: "Что за причины?" И я ответил: "Первая: DREAM THEATER. Вот и всё. Точка. Но если нужны ещё, то когда мне было 22 года, я пел в группе CONEY HATCH в течение года. И я пришёл [в качестве замены] другого певца [по имени] Carl Dixon, и я чувствовал себя как пресловутый музыкальный автомат. Поскольку я пришёл в группу, я мог петь все эти вещи без проблем, но никогда не было такого: "Это я. И это то, что я создал". Всё было из серии: "Вы видите меня тем, кем я являюсь? Я так не думаю. И я не думаю, что когда-нибудь это произойдёт".



Мы с Bruce'ом взаимно уважаем друг друга. Мы встречались несколько раз. Мы участвовали в нескольких шоу. Я помню, как мы с ним выступали на BBC. И между нами было взаимное уважение. И я помню, как подумал: "Я не собираюсь выходить на сцену и петь песни MAIDEN каждый вечер, хотя я считаю их великой группой, а Брюса — великим певцом. Нет, спасибо. Мне нужно создать что-то, о чём я могу сказать: "Это то, что я создал с нуля". И мы все знаем, что меня не было на первом альбоме DREAM THEATER "When Dream And Day Unite".



