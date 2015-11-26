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Iron Maiden

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11 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN обсуждают новый альбом

11 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN

5 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ух, как давно хотелось всё рассказать»

2 авг 2021 : 		 Последние треки IRON MAIDEN Bruce писал со сломанной ногой

28 июл 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

22 июл 2021 : 		 RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN

19 июл 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

13 июл 2021 : 		 IRON MAIDEN приглашают

9 июл 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Кругом одни бакланы!»

3 июл 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о боязни потерять голос

3 июл 2021 : 		 Фигурка IRON MAIDEN выйдет в этом году

30 июн 2021 : 		 IRON MAIDEN выпускают кулер

16 июн 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют композицию IRON MAIDEN

8 июн 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

19 май 2021 : 		 IRON MAIDEN продали 30 миллионов пинт

17 май 2021 : 		 Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная, весомая группа»

13 май 2021 : 		 IRON MAIDEN и BREWDOG выпускают пиво

11 май 2021 : 		 IRON MAIDEN закончили четвёртыми в ЗСРнР

24 апр 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

21 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED продолжают сотрудничество

13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN

30 мар 2021 : 		 IRON MAIDEN готовят что-то интересное

19 мар 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

13 мар 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — об участии в проекте HEAR 'N AID
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|||| 11 авг 2021

Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN



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IRON MAIDEN тиражом в 2021 копию выпустят специальный бокс-сет нового альбома, который будет доступен только для членов официального фэн-клуба. Стоимость издания — 333 фунта/400 евро/450 долларов. продажи стартуют 13 августа. В него войдет:

- The CD digipak version of Senjutsu
- The Blu-Ray digipak of "The Writing On The Wall", including a making-of video and sleeve notes
- A decorated board portfolio containing the following:
* A Japanese hanko-style Eddie stamp, made of teak and engraved, in an engraved teak case
* An exclusive Mark Wilkinson print, signed and stamped by the man himself
* A unique artwork print in Japan's Ukiyo-e tradition illustrated by Masumi Ishikawa, who previously created 2 pieces of Iron Maiden ukiyo-e works
- An Eddie lenticular  
- A Japanese-style tsuba - a decorated metal sword hilt typically worn by the Samurai
- A Senjutsu Eddie pendant necklace
- A printed canvas banner with wooden ends
- And last but not least, a certificate of authenticity presented in an envelope inspired by Japanese celebratory Shugi Bukuro envelopes and featuring an intricate bow: a mizuhiki.

IRON MAIDEN To Release Exclusive Limited Edition Senjutsu Collectors Box For Fan Club Members Only



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КомментарииСкрыть/показать 19 )

gravitgroove


11 авг 2021, 03:10		Говна навалили за 35 тысяч отечественных. Это же заpплата цельная для большинства Poccиян!!! Извеpги!!! Тут индекс должОн иной быть!

shumo


11 авг 2021, 08:57		Мда, за такие деньги даже винила нет, зато всякой косметики напихали

Санчез


11 авг 2021, 09:01		капитализм)

olly71


11 авг 2021, 09:15		Первый альбом Мэйден который не буду брать даже в версии торрент едишен . Надоела эта психоделическая тягомотина на 80 минут которой они кормят вот уже 15 последних лет .

Санчез


11 авг 2021, 09:31		olly71, 15? может 20?

timekiller61


11 авг 2021, 09:35		А семь футболок где на каждый день-за такие деньги????

olly71


11 авг 2021, 10:21		Санчез Ну да послейдний альбом который я могу слушать без перемотки и получать наслаждение вышел у них в 1998 году .

antoner


11 авг 2021, 10:40		Интересно а меч самурайский выпустят нет?всегда нравилось холодное оружие....а так то альбом не вышел,а они уже бабки гребут

Санчез


11 авг 2021, 11:00		antoner, давай напишем им на почту, чтобы еще мангу написали, аниме адаптацию сняли в стиле джоджо)

Санчез


11 авг 2021, 11:01		olly71, ну вот и я о том же

antoner


11 авг 2021, 11:28		"antoner, давай напишем им на почту, чтобы еще мангу написали, аниме адаптацию" ....самурайская тема ещё терпима и интересна,как впрочем и любая воинская культура разных народов.....но вот эти анимэ,манги и прочая пидерсия это реально для задротов-умников,от этого блевать тянет....рад что они этот мультик клип хотя бы сделали в привычном европейско-американском стиле

Pennywise


11 авг 2021, 12:07		С удовольствием скачаю на Torrent

Гепард


11 авг 2021, 12:47		Помнится, после Books of Souls они говорили, что запишут альбом с более короткими песнями. Жаль, что не удержались.

decided


11 авг 2021, 13:08		Вангую - схема композиций будет таковой: вступление на 3 минуты, потом тяжеляк среднетемповый на 3 минуты, потом шептания или стихотворение самурая под шум бамбука на 4 минуты, потом 3 соляка (по одному на каждого гитариста), и под конец бассуха медленная финишная линия! Ну его нафиг, послушаем на торренте или яндексе.

Alias


11 авг 2021, 13:36		Я и предыдущий так и не смог дослушать, а тут вот это...

dark_medieval_times


11 авг 2021, 14:56		эээ региональные цены то нужно учитывать, писец ну и цены.

Xander


11 авг 2021, 15:50		Кто готов будет купить за такие деньги, тот купит, а для остальных обычный dgipak edition всегда доступен

Rutger


11 авг 2021, 20:25		Нет чтоб пару пакетиков орешков забросить, семок или попкорна. Или порнухи на часик. Дабы как-то помочь убить время при прослушивании "зрелых размышлений ветеранов британского хэви".

Санчез


11 авг 2021, 21:09		Rutger, это идея для арии)


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