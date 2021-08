11 авг 2021



Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN



IRON MAIDEN тиражом в 2021 копию выпустят специальный бокс-сет нового альбома, который будет доступен только для членов официального фэн-клуба. Стоимость издания — 333 фунта/400 евро/450 долларов. продажи стартуют 13 августа. В него войдет:



- The CD digipak version of Senjutsu

- The Blu-Ray digipak of "The Writing On The Wall", including a making-of video and sleeve notes

- A decorated board portfolio containing the following:

* A Japanese hanko-style Eddie stamp, made of teak and engraved, in an engraved teak case

* An exclusive Mark Wilkinson print, signed and stamped by the man himself

* A unique artwork print in Japan's Ukiyo-e tradition illustrated by Masumi Ishikawa, who previously created 2 pieces of Iron Maiden ukiyo-e works

- An Eddie lenticular

- A Japanese-style tsuba - a decorated metal sword hilt typically worn by the Samurai

- A Senjutsu Eddie pendant necklace

- A printed canvas banner with wooden ends

- And last but not least, a certificate of authenticity presented in an envelope inspired by Japanese celebratory Shugi Bukuro envelopes and featuring an intricate bow: a mizuhiki.







