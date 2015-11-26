23 авг 2021



IRON MAIDEN сотрудничают с ASDA



IRON MAIDEN объявили о сотрудничестве с магазинами ASDA, где будет представлена специальная версия лагера Sun & Steel Japanese и особая футболка.



«IRON MAIDEN — это невероятный британский коллектив и лучший в своей области, поэтому нам очень приятно, что мы можем вознаградить легионы их поклонников фантастическими товарами в честь выхода в свет их долгожданного нового альбома "Senjutsu" 3 сентября», — говорит Эндрю Томпсон, старший менеджер Asda по развлечениям.



Добавляет вице-президент Warner Music по коммерческим вопросам Дерек Аллен:



«В мире мало групп, которые могут предоставить такой широкий ассортимент товаров, которые нравятся их поклонникам, и мы рады, что Asda достаточно уважает музыку, чтобы сотрудничать с нами в разных сферах. Каждый выход студийного альбома MAIDEN — это событие, и их поклонники поддерживают его как никто другой. Это партнерство предлагает что-то для всех в одном месте».



Японский лагер Trooper, выпущенный ограниченным тиражом под брендом Sun & Steel, обязательно придется по вкусу любителям крафтового пива, поклонникам MAIDEN и коллекционерам.







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