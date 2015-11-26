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Iron Maiden

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|||| 3 июл 2021

Вокалист IRON MAIDEN — о боязни потерять голос



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В рамках беседы с журналом Kerrang! вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson ответил на вопрос, боялся ли он, что из-за рака не сможет больше петь:

«Да, и я подумал: "Что если это изменит мой голос настолько, что я не смогу петь как раньше?" Но знаете, я для себя решил: "Если "The Book Of Souls" будет последней моей работой, в которой будет звучать этот голос, я буду очень счастливым зайчиком". Я был бы рад, если бы этот альбом стал последним проявлением моего голоса».

Что касается тура, то Bruce не был уверен, что оно состоится или как оно пройдёт, если состоится:

«Я постоянно щипал себя во время первых нескольких концертов, потому что никто из нас не знал, как будет звучать мой голос. Я отложил всё на 10 месяцев или около того, чтобы дать ему отдохнуть и попытаться вылечиться. Несомненно, кое-что изменилось, и это было трудно. Хотелось знать, в чём дело... Просто нужно было открыть рот и посмотреть, что из него выйдет. Если бы получилась какая-то хрень, то я бы подумал: "Вот дерьмо"».

IRON MAIDEN Frontman BRUCE DICKINSON On Performing Live Following Throat Cancer Battle -



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