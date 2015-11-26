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Iron Maiden

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19 июл 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

13 июл 2021 : 		 IRON MAIDEN приглашают

9 июл 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Кругом одни бакланы!»

3 июл 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о боязни потерять голос

3 июл 2021 : 		 Фигурка IRON MAIDEN выйдет в этом году

30 июн 2021 : 		 IRON MAIDEN выпускают кулер

16 июн 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют композицию IRON MAIDEN

8 июн 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

19 май 2021 : 		 IRON MAIDEN продали 30 миллионов пинт

17 май 2021 : 		 Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная, весомая группа»

13 май 2021 : 		 IRON MAIDEN и BREWDOG выпускают пиво

11 май 2021 : 		 IRON MAIDEN закончили четвёртыми в ЗСРнР

24 апр 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

21 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED продолжают сотрудничество

13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN

30 мар 2021 : 		 IRON MAIDEN готовят что-то интересное

19 мар 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

13 мар 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — об участии в проекте HEAR 'N AID

5 мар 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

13 фев 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

9 фев 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира

7 янв 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»

27 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»

16 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о том, как Мартин Бёрч создал звучание группы
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|||| 19 июл 2021

Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью



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IRON MAIDEN выпустят новую работу, получившую название "Senjutsu", третьего сентября в следующих вариантах:

* Standard 2CD Digipak
* Deluxe 2CD Book Format
* Deluxe heavyweight 180G Triple Black Vinyl
* Special Edition Triple Silver And Black Marble Vinyl (Details to follow)
* Special Edition Triple Red and Black Marble Vinyl (Details to follow)
* Super Deluxe Boxset featuring CD, Blu Ray and Exclusive Memorabilia
* Digital album [streaming and download]

Трек-лист:

01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)
02. Stratego (4:59) (Gers/Harris)
03. The Writing On The Wall (6:13) (Smith/Dickinson)
04. Lost In A Lost World (9:31) (Harris)
05. Days Of Future Past (4:03) (Smith/Dickinson)
06. The Time Machine (7:09) (Gers/Harris)
07. Darkest Hour (7:20) (Smith/Dickinson)
08. Death Of The Celts (10:20) (Harris)
09. The Parchment (12:39) (Harris)
10. Hell On Earth (11:19) (Harris)



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КомментарииСкрыть/показать 53 )

Гепард


19 июл 2021, 16:48		То, что снова будет двойной альбом - уже страшно, но три 10-минутных композиции подряд - это уже ни в какие ворота. Ну старики, ну разбушевались!

Fixxxxer


19 июл 2021, 16:52		Ощущение, что Эдди для обложки взяли из своей же игры Legacy of the Beast, "Самурай" Эдди появился там ещё в 2016 году. А что, очень даже круто. Не знаю только, что означает Senjutsu, пошел гуглить.

R0ck_N_R0lla


19 июл 2021, 16:52		будем ждать

НELLECTOR


19 июл 2021, 16:52		Да там пиздец, всё опять по 10 минут!
Book of the Brave New Frontier опять мне готовят, лешие!

Артур Коури


19 июл 2021, 17:01		Круто!

Dem0niac


19 июл 2021, 17:06		Огонь! Отличная новость!
Если будет в духе The Book of Souls - я, как леди Гага, в ночи вскочу, дабы послушать первым.

vasinv1


19 июл 2021, 17:11		я знал . Я знал . Я знал что альбом будет в сентябре . Техника мудреца альбом называется. А то что двойной альбом это просто шикарно!!!

rassol


19 июл 2021, 17:17		Если он весь будет, что вываленный намедни трек, то нахуй такое говно тоскливое нужно.

vasinv1


19 июл 2021, 17:21		жаль что Мюррэй ничего своего авторства не внёс .

Family Ghost


19 июл 2021, 17:33		гуд ньюс, эврибади

Family Ghost


19 июл 2021, 17:34		Пока концертов нет, могли бы и следующий щас пилить

decided


19 июл 2021, 17:37		Похоже что на Futureal закончились быстрые, ёмкие и безупречные короткие композиции. Очень жаль. Ну старость она такая, респект и спасибо за счастливое детство дедам)

DefLeppard


19 июл 2021, 18:11		Senjutsu ? Харрис на карантине Наруто насмотрелся?

father


19 июл 2021, 18:45		Наконец-то хорошие новости!

artmageddon


19 июл 2021, 18:47		как увидел Эдди в клипе, сразу подумал, что таким будет на обложке, зря что ли его там трехмерным делали) лицо как будто двух прошлых скрестили)

father


19 июл 2021, 18:50		Интересно, будет ли когда-нибудь трек авторства Смит/Герс?

Jack of Diamonds


19 июл 2021, 18:50		Смита мало, но оно и понятно почему, Дикинсон отдельно от Харриса, опять. И опять двойной, снова нудежь этот слушать с повторами и самоповторами нет желания после Книги душ, а придется

Jack of Diamonds


19 июл 2021, 18:53		father, две были

AlexTronenko


19 июл 2021, 18:58		Jack of Diamonds
19 июл 2021, 18:53 father, две были

а какие? я чтото не вижу такого авторства?

Akkolteus


19 июл 2021, 18:59		- Лол, альбом ещё не вышел, а уже пошло нытье ))

- Довольно неожиданный крен в плане тематики в сторону игр / анимэ / комиксов, и если я правильно понял, Уэллса и Конан Дойля

Jack of Diamonds


19 июл 2021, 19:06		AlexTronenko, а не увидишь потому что б-сайды
"Pass the Jam" (Dickinson, Gers, Harris, McBrain, Murray, Smith) - 8:20
"More Tea Vicar" (Dickinson, Gers, Harris, McBrain, Murray, Smith) – 4:37

Family Ghost


19 июл 2021, 19:09		- Лол, альбом ещё не вышел, а уже пошло нытье ))

Это да, здешние педерасты любят поныть

ElectricRetard


19 июл 2021, 19:11		Ну если не хочется людям второго такого говна как Книга Душ, можно понять. Но сингл вроде ничошный, пока я на релаксе.

AlexTronenko


19 июл 2021, 19:21		Jack of Diamonds
19 июл 2021, 19:06

так это ж не то )) тут вся группа в соавторах, а вопрос был в том чтобы трек был который написали бы Смит и Герс только вдвоем. Но такого я думаю не будет. Насколько я понял в австорствах Мэйден, Ни Смит ни Герс не пишут тексты, если указано например Smith/Dickinson - то один музыку написал, второй текст. Не ни одной песни авторства Смита или Герса одного

AlexTronenko


19 июл 2021, 19:23		кроме Wasted Years и Stranger in a Strange Land )

gravitgroove


19 июл 2021, 19:35		Адекватные люди о вкусах не споpят, pазумеется, но лично я хотел бы пеpесчитать всех на ДС, кто считает альбомы IR от 2003 года лучшими в их дискогpафии, что бы заpанее знать, что понимания не будет и обсуждать нечего.

Dimitrueth


19 июл 2021, 19:41		Обложка убойная.

Jack of Diamonds


19 июл 2021, 19:57		AlexTronenko, такого не было и не будет уже. За 20 лет, я думаю, если была бы такая возможность, то услышали бы, но не судьба. Про авторство все верно говоришь

RomV


19 июл 2021, 20:19		4 песни Харрисом написаны, давно такого не было, чтоб на одном альбоме столько сразу за его авторством.

По поводу обложки, у меня какое-то чувство, что это скорей облога будто от сингла, или туровая. Ну и как-то снова тёмный фон, хоть не совершенно чёрный, но всё же мрачный и снова пустоватый

ElectricRetard


19 июл 2021, 21:21		>но лично я хотел бы пеpесчитать всех на ДС, кто считает альбомы IR от 2003 года лучшими в их дискогpафии
Ну я вот например с классики больше наберу отдельных ахуенных "репитовых" песен, ибо там хит на хите, но как цельное произведение лучше всего залетает A Matter OF Life And Death, хоть и однообразно. А вот кульминацией именно ЭПИЧНОЙ стороны группы считаю как раз не классические песни по 8 минут, а абсолютно убийственную связку из 5 последних песен на The Final Frontier. Пошаговое нарастание крутости и самый грандиозный финал альбома в митоле, за вычетом может Dante's Inferno у Iced Earth.

Family Ghost


19 июл 2021, 21:27		>но лично я хотел бы пеpесчитать всех на ДС, кто считает альбомы IR от 2003 года лучшими в их дискогpафии

А они что, обязаны быть лучшими в дискографии, что бы их слушать? Или просто каждый альбом может содержать 3-5 убойных треков и норм? КАк и абсолютное большинство альбомов рок-групп в принципе, кстати.

Alexiron79


19 июл 2021, 22:07		Очень хорошая новость) для поклонников Maiden это лучшая новость и люди ждут этого годами ! Я вот не понимаю таких индивидумов как например rassol -чудак под любой новостью о Maiden срет не по детски ! Или его колбасит ,что его говнецо не выпускает студийных альбомов , либо его фаны Maiden в детстве жестко опустили )) Ну от этого кренделя каких то похвал в адресс Maiden не услышишь никогда ! Что бы не выпускал и не делал Maiden -он всегда будет это принимать в штыки ! Более умные люди которым по каким то причинам не нравится Maiden , стараются просто проходить мимо этих новостей ! Но у РАССОЛА от таких новостей пропадает запор и начинается понос !
Еще один человек вроде как высказал (ну мне так показалось )что какая то картинка на темном фоне как в Book of Souls .Уважаемый предлагаю вам купить альбом Book of Soul и посмотреть его полностью)) Там целая книга с огромным количеством великолепных картин .Ну если жаль кровных денег ,можете найти ролики в yuotube и посмотрите . Никогда не думал ,что услышу какое то недовольство в адрес оформления альбомов Maiden ))) Назовите мне группу которая лучше оформляет как студийные так и концертные альбомы ?
Всех фанов Iron Maiden с большим праздником !!!! Долгожданным новым материалом !!!

rassol


19 июл 2021, 22:14		Alexiron79, ты прямо пупсик! Шучу, ты очень смешное чучело, которое любит делать малообоснованные выводы. Открою тебе страшный секрет: я очень люблю Iron Maiden, но при этом считаю их последние альбомы полным унылым говном. И да, больше скобочек и пробелов перед знаками пунктуации. Чао, пупсик!

streame


19 июл 2021, 22:17		Я считаю A Matter Of Life And Death лучшим альбомом мейден. Для меня это всегда был однозначный выбор. И позднее творчество я очень и очень люблю. Но прекрасно понимаю, за что оно может не понравиться

Новая песня очень неплоха и свежа, как всегда жду альбом!

ElectricRetard


19 июл 2021, 22:24		>Там целая книга с огромным количеством великолепных картин
Это самый всратый арт у группы, за вычетом X-Factora и Dance Of Death. Или эту срань тоже защищать будете? Новый и Фронтир кстати тоже не то чтобы блещут визуалом, но явно получше.

antoner


19 июл 2021, 22:26		Сходу больше 30-ти сообщений,всё-таки я рад что я фанат именно мэйденов а не абы кого.....

antoner


19 июл 2021, 22:32		Насчёт обложки....кто там пишет что она убойная?Ребята посмотрите на обложки трибьютов мэйденов,конца 90-ых ,2000-ых там масса интересных и оригинальных идей

Jack of Diamonds


19 июл 2021, 22:42		да еп, обложка и правда неважная, как и у предыдущего, ну посмотрите вы на классические обложки, там были классные фоны, а тут просто чернота. Уберите с одноименного, killers или somewhere фон, сразу шарм пропадет. А на данный момент это больше похоже на обложку сингла.

antoner


19 июл 2021, 22:48		"Это самый всратый арт у группы, за вычетом X-Factora "......Х фактор прекрасен начиная от обложки до света на концертах,один из лучших альбомов ....и по оформлению....и да мои любимые обложки это киллерс,82,83,84,86,88....92 тоже класс,так что я знаю что говорю

iggy00


19 июл 2021, 22:56		> А вот кульминацией именно ЭПИЧНОЙ стороны группы считаю как раз не классические песни по 8 минут, а абсолютно убийственную связку из 5 последних песен на The Final Frontier. Пошаговое нарастание крутости и самый грандиозный финал альбома в митоле.

Полностью согласен, великолепная связка из эпических вещей, тоже одна из самых любимых. The Book of Souls и близко не стоит, к сожалению.


Alexiron79


19 июл 2021, 22:59		Что там Рассол ?Задело сильно ?))) Давно пора умнеть тебе , так и останешься бездарем и невеждой ) Никогда не пиши , что кто то делает говно или что то не так . Тем более на твой вообще ничего и не для кого не значащий взгляд! Кстати я не пытался тебя как то задеть ,я просто предположил ,что ты либо обижен( опущен) фанами Maiden ,либо тебя просто жаба давит ,что не любимая тобой группа делает то ,что нравится многим людям)))

ElectricRetard


19 июл 2021, 23:34		>Никогда не пиши , что кто то делает говно
Тогда никогда не пиши, что кто-то делает заебись, умник блять.

and3223r


19 июл 2021, 23:37		Весь раннинг за Харрисом:)
Пусть хотябы повторят 2003. Всё, что хочу от них в сраных "нулевых" . И можно на пенсию:) Или ещё разок повторить.

father


19 июл 2021, 23:39		gravitgroove, я не считаю альбомы после 2003 года лучшими в дискографии IM, но, на мой субъективный взгляд, творчество группы очень сильно делится на до икс-фактора и после. И вот если брать период "до", то конечно что Number of the Beast и дебютник безусловно крутейшая классика, хрестоматийное гитарное музло, которое ну просто обязательно надо знать любому, кто считает себя хоть немножко любителем музыки под названием "рок".
А если брать "после", то Brave New World и A Matter of Life and Death суперские альбомы, которые абсолютно не стыдно ставить рядом с вышеупомянутыми классическими пластинками. Однако, опять же только по-моему, группа сильно поменялась на икс-факторе, и современные IM достаточно сильно отличаются по атмосфере и подаче от самих себя из 80-х, несмотря на то, что состав почти тот же.

Поэтому я не могу сравнивать альбомы из 80-х и из 2000-х, они очень разные. Но переслушиваю целиком чаще всего A Matter of Life and Death.

ElectricRetard


19 июл 2021, 23:51		>Х фактор прекрасен начиная от обложки
Это вот это резиновое чучело прекрасно?)
Приезжай ко мне в Мск, подарю тебе всяких мусорных игрушек из детства, можешь слепить инсталляцию на уровне.

gravitgroove


19 июл 2021, 23:52		"А они что, обязаны быть лучшими в дискографии, что бы их слушать? Или просто каждый альбом может содержать 3-5 убойных треков и норм?"

Ну во-пеpвых, было же написано, что кто-то их "считает лучшими". Лично для меня это нонсенс. Но у всех свои вкусы - это ноpмально. Я на днях пеpеслушивал NPFD (ну ты знаешь, это по большому счету осадок "Седьмого Сына" , и в нем так же есть эти пpoг-синкопы из Somewhere in time, котоpые с 86 и 88 года уже не покинут ни один альбом Maiden + то, куда хотел двигаться Дикинсон в 90-м - вышло такое себе...) и могу сказать, что это все же еще молодой Maiden (им там всем чуть за 30ть было и это слышно) и сегодня напиши они такой диск, тут (увеpен) со слезами pадости на глазах встpетили бы подобное. А вот когда слушаешь какой-нибудь "A Matter Of Life And Death" в куплетах, то возникает мысль: нет, мужики, вы еще далеко не исписались, но вы стали жутко скучными и это уже не хэви - метал, это эстpадный poк в обpамлении ваших фиpменных pиффов. Один Alexander The Great (как пpoтотип нудятины с эстpадной вонью в замесе пpoга) на альбоме - это еще куда ни шло, но когда чеpез песню такое, то хочется сломать аудио-систему, обpазно выpажаясь. В большей степени считаю виноватым в этом именно Бpюса, ибо сpавнивая тот же X и XI такой мелодики не было, хотя её не было даже на BNW, но как только "нашим геpoям" стукнуло за 42 и более в их головах пpoизошли какие-то изменения, а в постpoении мелодии куплетов какая-то необpатимая мутация, будто они pешили смешать Rush и блядские Любэ с Золотым Кольцом, котоpые они никогда и кpаем уха не слышали.

RomV


20 июл 2021, 00:02		-- Еще один человек вроде как высказал (ну мне так показалось )что какая то картинка на темном фоне как в Book of Souls .Уважаемый предлагаю вам купить альбом Book of Soul и посмотреть его полностью)) Там целая книга с огромным количеством великолепных картин .Ну если жаль кровных денег ,можете найти ролики в yuotube и посмотрите . Никогда не думал ,что услышу какое то недовольство в адрес оформления альбомов Maiden )))

Alexiron79, это я написал. И да я считаю что тот же арт где-то с 10 страницы буклета подходил бы на обложку сильно лучше. Тот что с синим фоном. И обложка АМОЛАД или ТФФ намного лучше, пусть даже в последней Эдди не каноничный.

P.S. А вот предлагать мне что-то покупать не стоит, и тем более делать какие-то выводы о моей коллекции альбомов на основе своих предположений, невесть откуда взятых.

Darkside.ru Member

Blindman


20 июл 2021, 00:06		gravitgroove: я, например. Из ссанины из 80-х только отдельные темы нормальные, как альбом там туда/сюда только 88, все остальное с кучей шлака. Ну и именно как альбом самый цельный - это с танком. Но Брюс все равно много лучше основной команды. И не дай бог такое как NPFD второй раз услышать, там дно было на всю жизнь пробито и снизу уже никогда и никто не сможет постучаться...

antoner


20 июл 2021, 00:51		Это вот это резиновое чучело прекрасно?).....Да она ахуенна!!!Наиболее жёсткая.Обложка передаёт атмосферу альбома,как было до этого у них,она чём то схожа с Megadeth - Countdown To Extinction....мрачные тона,тогда видно было что они изменились,что это новое.....а что интересного говорят ацтеки на чёрном фоне?самураи? И прочие танки?.....Ты лучше скажи умник,какая на твой взгляд самая дельная обложка у них???

ElectricRetard


20 июл 2021, 01:09		>Обложка передаёт атмосферу альбома
Она максимум может передавать атмосферу детского клуба "очумелые-ручки". Исполнение настолько бомжовое, что я из-за одной только облоги никогда не куплю этот альбом, хоть и считаю его крайне годным.

Лучшие очевидно Somewhere In Time и Powerslave. Детальные, профессиональные, с яркой идеей, тянут на полноценное искусство, а не "митольные" злые рожицы запиленные в уебищном 3D, нарисованные в фотошопе художником самоучкой или слепленные из говнопластика говноскульптуром за 2 бутылки пива, которые аж стыдно на людях в экране телефона светить.

antoner


20 июл 2021, 01:17		злые рожицы запиленные в уебищном 3D, нарисованные в фотошопе художником самоучкой или слепленные из говнопластика говноскульптуром за 2 бутылки пива это с 2003-го очевидно мода пошла,но не как не с 95-го,если ты знаешь там несколько вариантов обложки....также как и на сингле Virus

ElectricRetard


20 июл 2021, 01:25		>но не как не с 95-го
Нет уж, именно в 95-ом они сделали первую, по настоящему уебищную обложку. Не такую всратую как Dance Of Death, определенно. Но как можно было так хуево и "игрушечно" сделать на фоне того же Каунтдауна я ума не приложу. И если варик с торсом и открытым черепом еще ну хоть как-то, то вариант со стулом и буквой ХЭ это пиздец кромешный.

antoner


20 июл 2021, 01:38		Мрачное зловещее небо,ржавый метал,перекрестие схожее с номером альбома на латинском,прорисованные шестерёнки и детали пыточной машины всё довольно стильно......а что ты хотел чтобы они в 95-ом опять к комиксам вернулись???когда всякие obituary,sepultura,nirvana,pantera,cannibal corpse рулили....норм обложка,соглашусь не лучшая но не такой кал как amaload ,tff,dance of death на их фоне интереснейшей кажется


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