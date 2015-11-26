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Iron Maiden

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2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии

27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN

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31 авг 2020 : 		 Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле

30 авг 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

21 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN представляет книгу

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»

17 авг 2020 : 		 Участники IRON MAIDEN, WHITESNAKE и EVANESCENCE записали кавер песни PAUL'а MCCARTNEY

16 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о своей новой книге

12 авг 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы как футбольная команда, только посерьёзнее»

11 авг 2020 : 		 Умер продюсер альбомов IRON MAIDEN и DEEP PURPLE

24 июл 2020 : 		 Дональд Трамп исполняет IRON MAIDEN

16 июн 2020 : 		 IRON MAIDEN на Download TV

1 июн 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о рыбалке и не только

29 май 2020 : 		 ADRIAN SMITH о трёх гитаристах в IRON MAIDEN: «Если бы у нас было три YNGWIE MALMSTEEN'a, то через пять минут была бы драка»

26 май 2020 : 		 Вокалистка HELION PRIME с оркестром исполняет IRON MAIDEN

26 май 2020 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мой стиль прогрессировал благодаря басистам»

16 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST исполняет IRON MAIDEN

11 май 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

8 май 2020 : 		 IRON MAIDEN отменили все выступления в 2020 году

7 май 2020 : 		 Концерты IRON MAIDEN в России отменены
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Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью



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BMG двадцатого ноября выпустят новый концертный альбом IRON MAIDEN, "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City", который будет доступен в различных вариантах включая издание с мексиканским флагом.

Трек-лист:

01. Churchill's Speech

02. Aces High

03. Where Eagles Dare

04. 2 Minutes To Midnight

05. The Clansman

06. The Trooper

07. Revelations

08. For The Greater Good Of God

09. The Wicker Man

10. Sign Of The Cross

11. Flight Of Icarus

12. Fear Of The Dark

13. Iron Maiden

14. The Number Of The Beast

15. The Evil That Men Do

16. Hallowed Be Thy Name

17. Run To The Hills

IRON MAIDEN To Release 'Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City' In November






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