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*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 11
*Новое видео ARCH ENEMY 10
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Iron Maiden

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|||| 25 май 2022

Видео с выступления IRON MAIDEN



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Видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 24 мая на Štark Arena, Belgrade, Serbia, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Senjutsu
02. Stratego
03. The Writing On The Wall
04. Revelations
05. Blood Brothers (first performance since July 2017)
06. Sign Of The Cross
07. Flight Of Icarus
08. Fear Of The Dark
09. Hallowed Be Thy Name
10. The Number Of The Beast
11. Iron Maiden

Encore:

12. The Trooper
13. The Clansman
14. Run To The Hills

Encore 2:

15. Aces High




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