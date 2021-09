сегодня



Вокалист IRON MAIDEN : «Ну любим мы длинное!»



BRUCE DICKINSON поведал о тяге группы к продолжительным композициям:



«Я создал целую композицию о катастрофе дирижабля R101, которая длилась 18 минут или что-то вроде того. И это была аранжировка для оркестра, которого в то время у нас не было.



Что касается этого альбома, да, Steve — большой поклонник прога, как и я. Я говорил с кем-то об этом, о разных группах, которые нам обоим нравятся. В частности, Steve — большой поклонник JETHRO TULL. Я тоже большой поклонник JETHRO TULL. Он любит "A Passion Play" и "Think As A Brick"; я больше люблю "Aqualung" и ранние вещи. Но, тем не менее, мы оба находимся приблизительно посередине. Он большой поклонник GENESIS — когда там был Peter Gabriel, "The Lamb Lies Down On Broadway"; он любит всё это. Я не в восторге от GENESIS, но мне понравился сольный альбом Peter'a Gabriel'a, думаю, это был его третий сольный альбом, с такими песнями, как "Intruder" и "No Self Control" — страшный, мрачный, по-настоящему угрюмый материал. И была группа VAN DER GRAAF GENERATOR, которые были современниками GENESIS, и в каком-то смысле они были даже немного более отвязными, чем GENESIS. Я любил их. И я позаимствовал кусочки вокального стиля Peter'a Hammill'a, их вокалиста. Так что у нас обоих в голове крутятся эти проговые вещи, наряду с THIN LIZZY, DEEP PURPLE, BLACK SABBATH. Он большой поклонник NEKTAR и SCORPIONS.



Я не был так уж без ума от JUDAS PRIEST, пока не поехал с ними в турне, пока не поехал с ними, находясь в MAIDEN. Да и SCORPIONS тоже. Я никогда особо не увлекался PRIEST, кроме "Sad Wings Of Destiny", пока не поехал с ними в турне, и тогда я подумал: "Вау, они делают действительно классные вещи".



Так что это все те влияния, которые на нас накладываются в итоге, и это приводит к созданию этих замечательных длинных песен. И я не возражаю против них, потому что это своего рода... Я имею в виду, что некоторые вещи, такие как "The Parchment", это почти как самогипноз, когда слушаешь их — это действительно так. Если мы исполняем эту песню вживую, я буду стоять сзади и попивать что-то безалкогольное. В середине "The Parchment" у меня перерыв на чай на пять с половиной минут».







