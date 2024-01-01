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Iron Maiden

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|||| 14 янв 2024

BRUCE DICKINSON о воссоединении с IRON MAIDEN



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В интервью, опубликованном в новом номере журнала Classic Rock, Bruce Dickinson рассказал о воссоединении с Iron Maiden в 1999 году.

Именно менеджер Iron Maiden Rod Smallwood впервые предложил идею воссоединения Dickinson'a с группой после решения Steve'a Harris'a расстаться с Blaze'ом Bayley в январе 1999 года. Певец дал понять, что готов обсудить эту идею, и согласился встретиться с Harris'ом, Smallwood'ом и своими бывшими коллегами по группе в доме Smallwood'a в Брайтоне для предварительных переговоров. Harris впоследствии признался, что поначалу не был уверен в том, что возвращение блудного сына в группу — это выход из положения:

«Rod вёл себя вызывающе, потому что знал, что мне это совсем не нравится».

Dickinson признался:

«Steve был очень подозрителен. Он спросил: "Почему ты хочешь вернуться?" Я ответил: "Я хочу вернуться, Steve, потому что, по словам моих товарищей, "миру нужны Iron Maiden", а во-вторых, я думаю, что мы можем создавать потрясающую музыку».

Когда интервьюер заметил, что в то время Iron Maiden, возможно, также нуждались в Dickinson'e, певец ответил:

«Возможно. Но не было смысла говорить об этом, потому что это прозвучало бы как досада.

Я сказал следующее: "Мы сметём прошлое, создав потрясающее будущее". Хотя первыми словами из моего болтливого рта были: "Конечно, мы лучше, чем Metallica!" Мне говорили: "Ты не можешь так говорить". А я ответил: "Я только что так сказал". Тогда они стали говорить: "Может, он и прав".

Необходимо иметь такой настрой. Mick Jagger не стал бы Mick'ом Jagger'ом, если бы говорил: "Мы довольно хороши, мы почти так же хороши, как The Beatles". Я также сказал им, что мы не будем просто выпускать альбомы "величайших хитов", мы сделаем новый альбом, и он будет чертовски хорош. Так и вышло — "Brave New World" [в 2000 году] действительно получился отличным. Так что внезапно мы снова оказались на вершине».

BRUCE DICKINSON Reflects On His 1999 Return To IRON MAIDEN -




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