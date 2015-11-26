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IRON MAIDEN назначили новую дату в Чили



После продажи всех билетов на концерт IRON MAIDEN в Чили на стадион Estadio Nacional, вмещающий 63 000 человек более чем за полгода до даты выступления, группа объявила ещё одну дату — выступление на Movistar Arena 14 октября.











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