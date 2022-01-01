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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Iron Maiden

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12 июл 2022 : 		 Новые пазлы от IRON MAIDEN

8 июл 2022 : 		 IRON MAIDEN отменили концерт

15 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не против своей замены

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN выпускают монету

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

25 май 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

23 май 2022 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

19 май 2022 : 		 Новая книжка-раскраска от IRON MAIDEN

5 апр 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

4 апр 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN

28 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уходе из коллектива

11 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не планируем уходить на покой»

27 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступлением включают песню UFO

18 фев 2022 : 		 Юбилейное издание IRON MAIDEN

14 фев 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

7 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии

1 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Тексты песен у меня за кулисами!»

31 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты как фанера — с каждым годом всё толще!»

29 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Опять за штурвал? Неее»

26 янв 2022 : 		 Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!

19 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком

13 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура
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|||| сегодня

Новые пазлы от IRON MAIDEN



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Zee Productions 16 сентября выпустят еще два новых пазла IRON MAIDEN — на основе оформления "Run To The Hills" и "The Number Of The Beast". Каждый пазл состоит из 500 фрагментов.

IRON MAIDEN - Two New 500-Piece Jigsaw Puzzles Coming In September




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