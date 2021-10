сегодня



Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке



"Psycho Schizo Espresso", совершенно новый подкаст от Bruce'a Dickinson'a из IRON MAIDEN и психолога Оксфордского университета и автора бестселлеров доктора Кевина Даттона, будет запущен на всех подкаст-платформах 31 октября 2021 года. Новые эпизоды будут выходить каждый второй вторник.



В первом эпизоде принял участие исследователь Нового Завета, профессор Техасского университета Стивен Дж. Фризен, автор книги "Imperial Cults And The Apocalypse Of John — Reading Revelation In The Ruins" и эксперт по Книге Откровения. Этот эпизод будет первым из двух частей, посвящённых роли дьявола в хэви-металле и расшифровке одной из самых непостижимых тайн Библии — скрытого смысла числа 666 — «числа зверя», которое, безусловно, занимает важное место в карьере Bruce'a.



Dickinson рассказал о том, почему такие группы, как IRON MAIDEN и BLACK SABBATH, использовали сатанинские образы в своих песнях и, похоже, получали удовольствие от споров, которые они вызывали:



«Потому что это действительно драматично. И это справедливо для определённого момента времени, людей определённого возраста, таких как я, из того общества, которое было тогда, потому что мне 62 года, и если вернуться к концу 50-х годов, Европа была в целом христианской — гораздо больше людей ходили в церковь тогда, чем сейчас. Возможно, четыре или пять раз, или даже больше, люди просто приходили в церковь; храмы не пустовали, как сейчас. И люди, как правило, верили в такие вещи, как абсолютное зло и абсолютное добро, но никто не знал никого, кто был бы абсолютно добрым. Но наверняка где-то существовало абсолютное зло, потому что иначе как кто-то мог быть абсолютно добрым. Поэтому нужно было иметь ориентир, на который можно равняться.



То, что сделали хэви-металлические группы, взяв на вооружение образы, шокировало людей. Точно так же, как ранние фильмы Hammer вновь представили Дракулу, но с развратом. То есть это были Дракула, кровь, клыки, разврат, дьявол — всё из серии: "О Боже мой. Это так шокирует", но на самом деле это втайне заводит нас. И, конечно, в детстве вам запрещали смотреть это, и, естественно, это было интересно, и вы смотрели. А потом вы просто использовали своё воображение для создания историй. А потом вышел целый ряд фильмов — "Омен", "Экзорцист" и тому подобные — в которых была идея реальной физической силы зла. И это было очень захватывающе на самом деле — не потому, что ты хотел быть им, а потому, что ты знал, что можешь вообразить свою роль в подобной драматической истории, положить это на музыку и усилить драматический элемент».

























