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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»



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Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith, который в этом году отмечает 40-летие со дня присоединения к группе, в новом интервью The Oakland Press сказал, что он не чувствует, что прошло уже четыре десятилетия.

«Я чувствую то же самое. Хотел бы я вернуться и получить тело 20-летнего тогдашнего меня и тот ум, который у меня есть сейчас. [Смеётся]».

Музыкант, ушедший из MAIDEN в 1990 году и вернувшийся девятью годами позже, продолжил:

«В те дни ты чуть больше, чем ребёнок; ты выходишь и делаешь все эти сумасшедшие вещи, вы хэдлайнеры на стадионах, тебя зовут на телевидение, и ты получаешь столько внимания. Это по-разному влияет на людей; безусловно, что это и на меня повлияло какое-то время, и мне пришлось разобраться в себе. Но я это сделал, я очень доволен тем, в каком сейчас нахожусь состоянии».

IRON MAIDEN



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


25 ноя 2020, 12:09		>Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

как это пошло звучит

father


25 ноя 2020, 12:32		>>>Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

> как это пошло звучит

Где-то ухмыльнулся Хэлфорд

hansi_hrb


25 ноя 2020, 12:39		https://www.youtube.com/watch?v=gZB9uTcWNqo


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