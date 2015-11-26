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Гитарист IRON MAIDEN : «Хотел бы я тело 20-летнего»



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith, который в этом году отмечает 40-летие со дня присоединения к группе, в новом интервью The Oakland Press сказал, что он не чувствует, что прошло уже четыре десятилетия.



«Я чувствую то же самое. Хотел бы я вернуться и получить тело 20-летнего тогдашнего меня и тот ум, который у меня есть сейчас. [Смеётся]».



Музыкант, ушедший из MAIDEN в 1990 году и вернувшийся девятью годами позже, продолжил:



«В те дни ты чуть больше, чем ребёнок; ты выходишь и делаешь все эти сумасшедшие вещи, вы хэдлайнеры на стадионах, тебя зовут на телевидение, и ты получаешь столько внимания. Это по-разному влияет на людей; безусловно, что это и на меня повлияло какое-то время, и мне пришлось разобраться в себе. Но я это сделал, я очень доволен тем, в каком сейчас нахожусь состоянии».







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