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*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 21
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
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Iron Maiden

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Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN



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Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось в рамках Rock In Rio, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Senjutsu
02. Stratego
03. The Writing On The Wall
04. Revelations
05. Blood Brothers
06. Sign Of The Cross
07. Flight Of Icarus
08. Fear Of The Dark
09. Hallowed Be Thy Name
10. The Number Of The Beast
11. Iron Maiden

Бис:

12. The Trooper
13. The Clansman
14. Run To The Hills

Бис 2:

15. Aces High




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6 сен 2022
E
Evil3062
стареют уже не тот запал увы.......жаль, хорошо видел их в относительно "свежие" годы))

просмотров: 414

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