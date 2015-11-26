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Iron Maiden

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20 фев 2019 : 		 Трейлер к переизданиям IRON MAIDEN

18 фев 2019 : 		 Переиздания IRON MAIDEN выйдут весной

7 фев 2019 : 		 Новый анимационный клип на песню IRON MAIDEN

29 янв 2019 : 		 Оригинальный вокалист IRON MAIDEN: «Вопрос по "Strange World" закрыт»

24 янв 2019 : 		 3/5 оригинального состава IRON MAIDEN выступили в Лондоне

22 янв 2019 : 		 Басист IRON MAIDEN представил нового персонажа компьютерной игры

13 ноя 2018 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

4 ноя 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

15 окт 2018 : 		 IRON MAIDEN переиздают альбомы

30 сен 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

28 сен 2018 : 		 Данные о сборах IRON MAIDEN

20 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN поблагодарили поклонников

20 авг 2018 : 		 Сербские православные монахи записали акустический кавер на песню IRON MAIDEN

18 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN закрыли тур

8 авг 2018 : 		 Вокалист IRON MAIDEN отметил юбилей на сцене

7 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN ответили на иск бывшего вокалиста

31 июл 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

27 июл 2018 : 		 Рассказ о пинболл-машине IRON MAIDEN

26 июл 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 июл 2018 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN судится с группой

4 июл 2018 : 		 Официальное видео из тура IRON MAIDEN

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

7 июн 2018 : 		 Видео из тура IRON MAIDEN

5 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о своей установке

29 май 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN
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Трейлер к переизданиям IRON MAIDEN



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22 марта состоится выпуск второй части диджипак-релизов IRON MAIDEN "The Studio Collection - Remastered", основой для которых стали высококачественные ремастеры 2015 года, созданные специального для цифрового рынка. Как и в прошлый раз, один из дисков будет доступен с коллекционной фигуркой в масштабе 1:24. На этот раз это будет "Somewhere In Time".

Трейлер доступен ниже.



IRON MAIDEN: Trailer For 'The Studio Collection - Remastered' Second Set Of CD Digipak Albums

IRON MAIDEN will continue its "Legacy Of The Beast" tour in 2019 across North, South and Central America, including a headlining show at Brazil's Rock In Rio in October. The tour opened in Europe last year, playing to over 750,000 people at sold-out stadium, arena and headline festival shows and was hailed by fans and media alike as the must-see show of the summer.






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