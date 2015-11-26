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Участники IRON MAIDEN , WHITESNAKE и EVANESCENCE записали кавер песни PAUL'а MCCARTNEY



В рамках "One-Minute Jam" гитаристка EVANESCENCE Jen Majura, барабанщик IRON MAIDEN Nicko McBrain и гитарист WHITESNAKE Joel Hoekstra записали кавер версию песни "Live And Let Die", сочинённой сэром Paul'ом McCartney для фильма о Джеймсе Бонде с тем же названием, а саму песню в оригинале исполнили WINGS.













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