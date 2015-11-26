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Iron Maiden

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28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"

6 окт 2020 : 		 Вышла книга IRON MAIDEN

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии

27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN

14 сен 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»

14 сен 2020 : 		 Анимационный клип на песню IRON MAIDEN

8 сен 2020 : 		 Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN

4 сен 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

2 сен 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN

31 авг 2020 : 		 Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле

30 авг 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

21 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN представляет книгу

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»

17 авг 2020 : 		 Участники IRON MAIDEN, WHITESNAKE и EVANESCENCE записали кавер песни PAUL'а MCCARTNEY

16 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о своей новой книге

12 авг 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы как футбольная команда, только посерьёзнее»

11 авг 2020 : 		 Умер продюсер альбомов IRON MAIDEN и DEEP PURPLE

24 июл 2020 : 		 Дональд Трамп исполняет IRON MAIDEN

16 июн 2020 : 		 IRON MAIDEN на Download TV

1 июн 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о рыбалке и не только

29 май 2020 : 		 ADRIAN SMITH о трёх гитаристах в IRON MAIDEN: «Если бы у нас было три YNGWIE MALMSTEEN'a, то через пять минут была бы драка»

26 май 2020 : 		 Вокалистка HELION PRIME с оркестром исполняет IRON MAIDEN

26 май 2020 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мой стиль прогрессировал благодаря басистам»

16 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST исполняет IRON MAIDEN

11 май 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN
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IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"



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IRON MAIDEN опубликовали финальные даты выступлений европейского тура "Legacy Of The Beast", который должен состояться в 2021 году:

Июнь
5 – Basel, Switzerland – St. Jakobshalle
7 – Zagreb, Croatia – Arena
9 – Budapest, Hungary – Groupama Arena (Special guests Lord Of The Lost)
11 – Warsaw, Poland – PGE Narodowy
13 – Bremen, Germany – Buergerweide
15 – Prague, Czech Republic – Sinobo Stadium
16 – Wiener Neustad, Austria – Stadium Open Air
19 – Barcelona, Spain – Olympic Stadium
21 – Lisbon, Portugal – Estadio Nacional
24 – Bologna, Italy – Sonic Park
26 – Stuttgart, Germany – Mercedes Benz Arena
27 – Antwerp, Belgium – Sportpalais
30 – Gothenburg, Sweden – Ullevi Stadium

Июль
6 – Frankfurt, Germany – Deutsche Bank Park
8 – Cologne, Germany – Rhein Energie Stadium
10 – Anrnhem, Netherlands – Gelredome
11 – Paris, France – La Defense Arena

IRON MAIDEN Add Final Dates To 2021 Legacy Of The Beast European Tour



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Family Ghost


28 окт 2020, 11:22		ну все с вами понятно

Family Ghost


28 окт 2020, 11:27		Кстати, это ведь еще и означает, что новый альбом раньше середины следующего лета они не издадут, хотя по слухам он уже записан.

Darkside.ru Member

Starbreaker


28 окт 2020, 11:41		Всё верно)

resetius


28 окт 2020, 11:56		Они думают, что в июне китайский вирус закончится? Наивные!

DasMan


28 окт 2020, 13:33		Фото отличное, редкий случай, когда у Дикинсона нормальная прическа.

По поводу альбома - да, жаль. Не то чтобы я его жду с особенным нетерпением, как раньше, но всё же хотелось бы послушать чуть раньше, чем через год.

Максим.Игоревич


28 окт 2020, 15:03		А они до ковида случайно не собирались к нам в рамках этого тура?

Darkside.ru Member

Starbreaker


28 окт 2020, 15:07		Собирались(

artem2208


28 окт 2020, 15:19		Чё там, скоро деньги вернут за российские концерты?

Ed Hunter


28 окт 2020, 16:07		По закону не позднее чем через 180 дней после обращения, сам сижу с июня жду.

Darkside.ru Member

Starbreaker


28 окт 2020, 16:36		Не хотелось бы разочаровывать, но не только через 180 дней после обращения, но и после отмены режима повышенной готовности.
А отменят его, наверное, к след. лету)

Ed Hunter


28 окт 2020, 17:19		Спасибо, этот момент я как-то упустил) ну что ж поделать, будем ждать.


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