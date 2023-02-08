Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
*Новая песня BYRON 11
*OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом 10
*MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND» 9
*JASON NEWSTED: «Будет громко!» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

5 фев 2023 : 		 Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»

20 янв 2023 : 		 Украшения из струн IRON MAIDEN

6 янв 2023 : 		 IRON MAIDEN получили марки

26 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN - 2

23 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN

22 дек 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани

12 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN

6 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN

1 ноя 2022 : 		 IRON MAIDEN о туре

31 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN продали более 3 миллионов билетов

20 окт 2022 : 		 У IRON MAIDEN не взлетел

6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 сен 2022 : 		 Тройной винил от IRON MAIDEN

22 сен 2022 : 		 DR. SIMI и вокалист IRON MAIDEN

18 сен 2022 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2022 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

5 сен 2022 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»

30 авг 2022 : 		 IRON MAIDEN начали бразильское турне

30 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Аншлаг, аншлаг!»

18 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

12 июл 2022 : 		 Новые пазлы от IRON MAIDEN

8 июл 2022 : 		 IRON MAIDEN отменили концерт
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IRON MAIDEN пока шестые



zoom
Голосование за прием в Зал Славы Рок-н-Ролла уже стартовало и количество перевалило отметку в миллион — финиш намечен на 28 апреля. IRON MAIDEN в настоящее время находятся на почетном шестом месте с 87432 голосами, перед ними:

Cyndi Lauper 121769 голоса
George Michael 119255 голоса
Warren Zevon 94422 голоса
Soundgarden 93694 голоса
Willie Nelson 91693 голоса

Over 1 million ballots have been cast for the #RockHall2023 Fan Vote. Wanna see your favorite nominee in the top 5? Keep voting and spread the word! https://t.co/TjN3wayVYypic.twitter.com/YId7PWQWmu






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 фев 2023
V
Valenso
Cyndi Lauper, Warren Zevon, Willie Nelson... Кто это? )))
  Dislike!1
8 фев 2023
graillyc
Valenso, поклонники Синди Лопер тем вренемем: айрон мейден? это вообще кто?
8 фев 2023
Corpsegrinder04
graillyc, первых двух не знаю, а вот Вилли Нельсон весёлый 90-та летний дед с косичками как у советской пионерки. Кантри брямкает.
8 фев 2023
graillyc
Corpsegrinder04, он еще и в кинематографе успел посниматься в свое время
8 фев 2023
V
Vatican 666
Не, ну Синди Лопер то это фигура. Её хит "Девушка хочет повеселиться" это такая же глыба как и майденовский "Фир оф же Дарк".
Like!1
8 фев 2023
Hellg
Vatican 666, при всём уважении к ней, кроме этой песни и Time After Time, я больше у неё ничего и не слышал.

просмотров: 668

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом