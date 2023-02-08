сегодня



IRON MAIDEN пока шестые



Голосование за прием в Зал Славы Рок-н-Ролла уже стартовало и количество перевалило отметку в миллион — финиш намечен на 28 апреля. IRON MAIDEN в настоящее время находятся на почетном шестом месте с 87432 голосами, перед ними:



Cyndi Lauper 121769 голоса

George Michael 119255 голоса

Warren Zevon 94422 голоса

Soundgarden 93694 голоса

Willie Nelson 91693 голоса









pic.twitter.com/YId7PWQWmu Over 1 million ballots have been cast for the #RockHall2023 Fan Vote. Wanna see your favorite nominee in the top 5? Keep voting and spread the word! https://t.co/TjN3wayVYy





+0 -0



( 6 ) просмотров: 668

