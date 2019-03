11 мар 2019



IRON MAIDEN и ROBINSONS BREWERY представляют новое пиво



Sun And Steel — первый лагер в линейке пива IRON MAIDEN и ROBINSONS BREWERY, идея которого также пришла в голову Bruce'a Dickinson'a и главы пивоварни, Martyn'a Weeks'a, и впервые была опробована осенью 2016 года на встрече с другом группы, George'ом Yusa, владельцем существующей уже триста лет семейной пивоварни Okunomatsu Saké Brewery, Fukushima. Bruce был заинтригован в совмещении двух вкусов — так и родился лагер Sun And Steel. George смог представить образец на концерте MAIDEN в 2017 году, который Bruce привёз в Robinsons Brewery. Получив разрешение от японского правительства на варку, Martyn и команда тщательно воплотили задуманное.



Dickinson: «Это оказался очень интересный проект. У меня была сумасшедшая идея попробовать и сделать лагер с саке, и после двух с половиной лет работы мы это сделали! Я знаю, что Martyn и команда Robinsons должны были превратиться в этаких безумцев от науки, чтобы всё провернуть, но конечный результат — действительно уникальное гибридное пиво, которое имеет фантастический вкус. Поклонники Trooper просили лагер — вот он. Бьюсь об заклад, вы бы никогда не догадались, что мы сделаем его именно таким!»



Sun And Steel берёт свое название от одноименной песни IRON MAIDEN, которая появилась на их альбоме 1983 года "Piece Of Mind", который, в свою очередь, был вдохновлён на сочинение жизнью японского самурая Миямото Мусаси.















