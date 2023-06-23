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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 47
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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Iron Maiden

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Видео полного выступления IRON MAIDEN



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Видео полного выступления IRON MAIDEN, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.




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23 июн 2023
J
Jack of Diamonds
что случилось на Александре?
23 июн 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Jack of Diamonds, случилась, к сожалению, старость Нико, как это с ним происходит уже почти на каждом шоу, а иногда и по несколько раз за шоу.

В данном конкретном случае он слетел с тяжёлого неровного размера, а вслед за ним уже слетел и Эдриан, поскольку его соло здесь весьма специфическое и чётко привязано к такту. Начался рассинхрон. Соответственно, Смит про себя поматерился, постоял-подождал пока бедняга уже точно достучит до финальной части синкопированного куска и заново вступил уже там.

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