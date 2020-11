сегодня



Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN



BMG двадцатого ноября выпустят новый концертный альбом IRON MAIDEN, "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City", который будет доступен в различных вариантах включая издание с мексиканским флагом.



Трек-лист:



01. Churchill's Speech



02. Aces High



03. Where Eagles Dare



04. 2 Minutes To Midnight



05. The Clansman



06. The Trooper



07. Revelations



08. For The Greater Good Of God



09. The Wicker Man



10. Sign Of The Cross



11. Flight Of Icarus



12. Fear Of The Dark



13. Iron Maiden



14. The Number Of The Beast



15. The Evil That Men Do



16. Hallowed Be Thy Name



17. Run To The Hills



Фрагмент из этого релиза, "Sign Of The Cross", доступен для ознакомления ниже.























+3 -1



( 4 ) просмотров: 1731