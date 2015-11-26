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Iron Maiden

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IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард



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IRON MAIDEN вошли в список исполнителей, благодаря которым доходы Warner Music Group от продажи записанной музыки превысили 1 миллиард долларов в четвёртом квартале подряд, сообщает Music Business Worldwide.

Опубликованные 15 ноября финансовые результаты WMG за три месяца до конца сентября (4-й финансовый квартал, но 3-й календарный квартал) показывают, что квартальные доходы компании от продажи записанной музыки, включая потоковое вещание, цифровые и физические продажи, а также вспомогательные доходы, составили $1,172 млрд, увеличившись на 22,3 % в годовом исчислении (или на 21,1 % в постоянной оценке).

Основными исполнителями, альбомы которых продавались лучше всего в течение квартала, стали Iron Maiden, Dua Lipa, Ed Sheeran, Masked Wolf и Ava Max.

В предыдущем квартале — втором календарном квартале — квартальный доход WMG от потокового вещания, цифровых и физических продаж, а также вспомогательных доходов достиг $1,152 млрд, увеличившись на 34 % в годовом исчислении (или на 27,6 % в постоянной оценке). А в первом календарном квартале (три месяца до конца марта) доходы WMG от продажи записанной музыки составили $1,059 млрд, увеличившись на 16,8 % (или 12,9 % в постоянной оценке). В 4-м календарном квартале 2020 года (1-й финансовый квартал 2021 года) доходы WMG от продажи записанной музыки выросли на 4,5 % в постоянной оценке по сравнению с прошлым годом и составили $1,16 млрд.

IRON MAIDEN Help WarnerвЂ™s Recorded Music Revenue Top $1 Billion For The Fourth Straight Quarter



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Renameduser


16 ноя 2021, 17:01		Дико полезная информация, как бы я жил без неё.

НELLECTOR


16 ноя 2021, 17:15		Эта информация дико полезна, чтобы ткнуть в неё носом тех мудаков, которые говорят, что Iron Maiden старомодная неактуальная команда, на порядок уступающая вечно актуальной Металлике, а также поп-ансамблю Гост и ещё двум телегам свежего неизбитого говна.

CosmicBear


16 ноя 2021, 17:21		pop-yodle-rock Volbeat, for example

veps1


16 ноя 2021, 18:46		Молодцы!
Вместо радости за Мэйден, обосрём других.


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