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IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард



IRON MAIDEN вошли в список исполнителей, благодаря которым доходы Warner Music Group от продажи записанной музыки превысили 1 миллиард долларов в четвёртом квартале подряд, сообщает Music Business Worldwide.



Опубликованные 15 ноября финансовые результаты WMG за три месяца до конца сентября (4-й финансовый квартал, но 3-й календарный квартал) показывают, что квартальные доходы компании от продажи записанной музыки, включая потоковое вещание, цифровые и физические продажи, а также вспомогательные доходы, составили $1,172 млрд, увеличившись на 22,3 % в годовом исчислении (или на 21,1 % в постоянной оценке).



Основными исполнителями, альбомы которых продавались лучше всего в течение квартала, стали Iron Maiden, Dua Lipa, Ed Sheeran, Masked Wolf и Ava Max.



В предыдущем квартале — втором календарном квартале — квартальный доход WMG от потокового вещания, цифровых и физических продаж, а также вспомогательных доходов достиг $1,152 млрд, увеличившись на 34 % в годовом исчислении (или на 27,6 % в постоянной оценке). А в первом календарном квартале (три месяца до конца марта) доходы WMG от продажи записанной музыки составили $1,059 млрд, увеличившись на 16,8 % (или 12,9 % в постоянной оценке). В 4-м календарном квартале 2020 года (1-й финансовый квартал 2021 года) доходы WMG от продажи записанной музыки выросли на 4,5 % в постоянной оценке по сравнению с прошлым годом и составили $1,16 млрд.







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